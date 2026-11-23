Foto: Equipe e elenco estão em NY em Nova York para a premiação do Emmy

Premiada no Brasil e no exterior, a série “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente” amplia sua trajetória de reconhecimento internacional. Hoje, no International Emmy Awards 2026, a produção disputa o prêmio de Melhor Minissérie ou Série Limitada, e concorre com “Anatomía de Un Instante” (Espanha), “Hyper Knife” (Coreia do Sul), e “Prisoner 951” (Reino Unido). A 54ª edição da premiação acontece nesta noite (23/11), em Nova York. Na cerimônia, estarão presentes os produtores Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende, os diretores Marcelo Gomes e Carol Minêm, a roteirista Patricia Corso e os atores Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer, Ícaro Silva e Igor Fernandez, além de Anouk Aarón, Vanessa Miranda, Silvia Fu e Renata Rezende, representando a HBO.

Produzida pela Morena Filmes, em coprodução com HBO, a série tem produção de Mariza Leão e Tiago Rezende, da Morena Filmes, ideia original de Thiago Pimentel, que também assina a produção, criação e roteiro de Patricia Corso e Leonardo Moreira, e direção de Marcelo Gomes e Carol Minêm. Ambientada no Brasil dos anos 1980, durante o auge da epidemia de AIDS, “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente” acompanha um grupo de comissários de bordo que decide contrabandear AZT para pacientes que enfrentavam a doença, diante da dificuldade de acesso ao medicamento. A série transforma esse episódio pouco conhecido da história brasileira em uma narrativa sobre amizade, amor, solidariedade e resistência.

Em 2025, a série foi selecionada pelo Berlinale Series Market Selects, em Berlim, e pelo Filmfest München, na Alemanha, além de conquistar quatro reconhecimentos no Cinema Jove de València, incluindo os prêmios de Melhor Série e Melhor Série pelo Júri Jovem. A produção também foi selecionada para o Geneva International Film Festival (GIFF) e para o Festival de Cinema de Gramado.

A minissérie conquistou importantes reconhecimentos internacionais, entre eles o Gold Award, na categoria Series do Venice TV Award 2026, uma das principais premiações internacionais dedicadas à excelência em televisão.

Em 2026, a série chegou ao Toronto International Film Festival (TIFF), integrando a seleção oficial do programa Primetime e realizando sua première norte-americana. No Brasil, a produção também acumulou importantes reconhecimentos, entre eles o prêmio de Melhor Série no Prêmio APCA, o Prêmio ABRA de Melhor Roteiro de Série – Drama, o Prêmio PRODU de Melhor Roteiro e, em 2026, dois Prêmios Grande Otelo, nas categorias de Melhor Série de Ficção e Melhor Ator em Série de Ficção, para Johnny Massaro.

Distribuída pela HBO em toda a América Latina, a produção chegou à França e a outros territórios de língua francesa pelo Canal+. Na França, ganhou reconhecimento da prestigiada revista cultural Télérama, que a incluiu em sua seleção das melhores séries de 2026. Mais recentemente, a série foi adquirida pela YES TV para exibição em Israel e na Cisjordânia (West Bank). Essa circulação em diferentes mercados reforça o alcance internacional da produção e sua capacidade de dialogar com públicos de diferentes culturas.