Nas periferias, os campos de várzea são espaços de encontro, convivência e construção de identidade, onde histórias de vida se cruzam em torno de uma paixão compartilhada. É nesse universo que mergulha “Retratos da Várzea”, documentário dirigido por Lucas Campolina, que estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro, com distribuição da Embaúba Filmes.

A partir de um olhar atento sobre o futebol amador de Belo Horizonte, o filme acompanha Damião, que precisa lidar com a privatização do campo utilizado por seu time; Jana, que procura uma equipe para continuar jogando; Balotelli, convidado a integrar uma “barca” de atletas e desafiado a conquistar a confiança do novo patrão; e o Capitão Eduardo Futebol Clube (CP), que mobiliza os moradores de seu bairro em torno da equipe.

Mais do que registrar partidas e a rotina dos times, “Retratos da Várzea” investiga a relação entre o futebol e os territórios onde ele acontece. Os campos são espaços fundamentais para a vida comunitária, mas enfrentam ameaças constantes, seja pela pressão imobiliária, pela privatização dos espaços públicos ou pela transformação das cidades. Nesse contexto, preservar a várzea significa também defender histórias, vínculos e formas de organização coletiva.

Ao acompanhar os personagens, Lucas Campolina desloca o olhar do futebol como espetáculo para as pessoas que o mantêm vivo longe dos holofotes. O resultado é um filme sobre sonhos, trabalho, identidade e a força das comunidades que encontram no esporte uma maneira de ocupar e transformar seus territórios.

Com roteiro assinado por Lucas Campolina e Sérgio Borges, o documentário teve sua estreia mundial na 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e também integrou a programação do 30º Forumdoc.br – Festival do Filme Documentário e Etnográfico Fórum de Antropologia e Cinema.

“Retratos da Várzea” é uma produção da Olada Filmes e da Anavilhana. O projeto contou com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo do Estado de Minas Gerais, patrocínio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e apoio da Belo Horizonte Film Commission.