Foto © Stella Carvalho

Dirigido por Dainara Toffoli, com roteiro de Camila Raffanti e protagonizado por Rayssa Bratillieri, “Pecadora” chega aos cinemas brasileiros em 26 de novembro, com distribuição da Galeria.

Na trama, Isabel (Bratillieri), que foi criada sob a autoridade de seu pai, Sebastião (Marcos Pasquim), é casada com Isaque (Hipólyto). Sua vida muda quando começa a trabalhar com Enrico (José Loreto), por quem desenvolve uma atração difícil de conter. O encontro a leva a confrontar convicções construídas ao longo dos anos e a questionar os limites entre culpa, desejo e liberdade. Mais do que uma história de paixão proibida, o filme acompanha o processo de uma mulher que precisa reconhecer os próprios desejos para decidir os rumos de sua vida.

A produção é assinada por nomes femininos. No topo, Clara Ramos é a diretora geral da Galeria; e Cris Mioto e Bruna Miwa assinam a produção executiva do projeto.

Além de Bratillieri, Loreto, Pasquim e Hipólyto, o elenco conta com Giovana Cordeiro, Heslaine Vieira, Fabiana Gugli, Dandara Albuquerque, Bruna Guerin, Luana Tanaka e Marcelo Ullmann.

Inspirado no best-seller homônimo de Nàna Páuvoli, “Pecadora” é uma produção da Galeria e do Grupo Telefilms.