A defesa da Amazônia e a proteção aos povos originários ganham contornos poéticos pelo olhar de Davi Kopenawa em “Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta”, dirigido por Tainá De Luccas e Marco Altberg (“Ailton Krenak – O Sonho da Pedra”). O documentário, que registra a trajetória e o pensamento do líder Yanomami, chega aos cinemas de todo o Brasil em 26 de novembro, levando para as telonas o filósofo e xamã Davi em diferentes fases de sua vida, através de entrevistas realizadas desde sua juventude, no início de sua jornada como ativista, até os dias de hoje, como uma voz mundialmente reconhecida por sua luta e liderança em prol do meio ambiente e da proteção da população indígena.

“Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta” conta com a participação de Aílton Krenak, Gilberto Gil, Zé Celso Martinez Correia, Bruce Albert, Camila Pitanga, além de Claudia Andujar, fotógrafa que, em uma parceria de longa data com o líder Yanomami, documentou décadas de sua trajetória em registros que também integram o longa.

O filme chega ao circuito brasileiro após percorrer um circuito de festivais, incluindo a estreia mundial no Festival do Rio 2025. Foi reconhecido no Ray of Lights Awards, na Espanha, com o Prêmio Gaia de Melhor Filme; no Earth Film Festival, em Nova York, como Melhor Filme; no Festival de Cuiabá, com o prêmio de Melhor Roteiro; no FiIm FestivaI of the International Visual Sociology Association (IVSA), no Reino Unido, e no YVY FestivaI de Cinema AmbientaI e de Montanhas de TeresópoIis, com Menções Honrosas. Também foi selecionado para o FICA – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, Bonito CineSur, Cinema Brésilien de Paris, Festin Lisboa, Cinema Brasilien Montreal, Festival Periferias, em Portugal, Festival Internazionale di Cinema Brasiliano, na Itália, FASAI Cine Vídeo, Festival de Cinema Brasileiro Arara Azul e Festival Latino Americano de Cinema Ambiental.

O documentário é coproduzido por Indiana Produções Cinematográficas, Agência Sapiens, Canal Futura e Canal Brasil, e tem apoio cultural da Fundação Itaú e parceria para a distribuição da RioFilme.