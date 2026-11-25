O Roteiros e Narrativas (ReN), em parceria com a LSG Produção Audiovisual, está com inscrições abertas para o Concurso de Argumento ReN 2026. Voltada à valorização de obras audiovisuais ainda em fase de desenvolvimento, a iniciativa busca identificar novos talentos, incentivar a criação autoral e ampliar as oportunidades de realização de projetos.

Nesta edição, o concurso amplia seu escopo com a inclusão de projetos de não ficção, passando a contemplar três categorias: longa-metragem de ficção, série de ficção e documentário, incluindo tanto longas-metragens quanto séries documentais.

A novidade representa uma ampliação das oportunidades oferecidas aos realizadores independentes, reconhecendo as particularidades do processo de desenvolvimento de obras documentais, desde a pesquisa e a definição do recorte até a construção da proposta narrativa e da abordagem autoral.

Ao direcionar a competição para essa etapa, o Roteiros e Narrativas busca estimular o amadurecimento dos projetos e contribuir para que os autores compreendam suas potencialidades narrativas e mercadológicas.

O concurso selecionará até 15 projetos semifinalistas, cinco em cada categoria, dos quais nove serão classificados como finalistas.

A premiação foi estruturada para contribuir com a continuidade do desenvolvimento dos projetos e com a trajetória profissional de seus autores. Os vencedores de cada categoria receberão R$ 800 em dinheiro, agenciamento do projeto durante 12 meses, consultoria especializada, bolsa de estudo e outros benefícios.

Entre as oportunidades destinadas aos projetos selecionados, conforme sua classificação, também estão inscrições na Rodada de Negócios ReN 2027 e no Concurso de Roteiro ReN 2027, além de acesso às plataformas Trilha Narrativa e ReNStory, ferramentas desenvolvidas pelo Roteiros e Narrativas para auxiliar na estruturação de histórias e na escrita audiovisual.

Os projetos serão avaliados por profissionais do setor, considerando aspectos como originalidade, estrutura narrativa, desenvolvimento da história, relevância social e potencial mercadológico, além de critérios específicos de cada categoria.

A divulgação dos semifinalistas está prevista para 8 de março de 2027, enquanto os finalistas e suas respectivas classificações serão anunciados em 9 de abril.

As inscrições estão abertas a brasileiros e estrangeiros maiores de 18 anos, residentes no Brasil ou no exterior, desde que os argumentos sejam apresentados em língua portuguesa e atendam às condições estabelecidas no regulamento, que pode ser consultado em roteirosenarrativas.com.br/concurso-de-argumento-ren-2026.