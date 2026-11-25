Foram prorrogadas as inscrições para editais vinculados ao Arranjos Regionais, projeto criado para fortalecer o audiovisual no país. Plataformas de streaming, empresas que promovem cursos de capacitação técnica e realizadores de mostras, festivais e atividades cineclubistas têm até esta quinta-feira (26) para se inscrever. São mais três iniciativas geridas pela Empresa Mineira de Comunicação (EMC) que vão alocar R$ 1,73 milhão ao setor, em Minas Gerais.

Com investimento de R$ 5,5 milhões do Governo de Minas e previsão de captação de outros R$ 22 milhões junto ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), o Arranjos Regionais se consolida como uma política importante de descentralização de recursos para a área. O projeto teve início no estado em junho, com o lançamento do edital Minasplay, que destinou mais de R$ 2,1 milhões para produção de filmes e games. A iniciativa se soma às ações já adotadas pela EMC para o fortalecimento do setor, responsável por editais que permitiram a injeção de R$ 140 milhões no audiovisual nos últimos três anos, com mais de mil contemplados.

O edital EMC Streaming oferece R$ 265 mil a cada uma das duas empresas detentoras de plataformas de streaming selecionadas. O objetivo é apoiar serviços que permitem a difusão de obras audiovisuais mineiras. Já o EMC Capacita vai contemplar dois projetos de cursos de formação voltados ao setor do audiovisual mineiro, disponibilizando R$ 100 mil a cada um deles. O terceiro, que atende Mostras, Festivais e Atividades Cineclubistas, seleciona dez projetos destinando R$ 100 mil a cada um deles, como forma de incentivo à realização de eventos que permitam colocar as obras mineiras em grandes vitrines.

Os editais podem ser acessados pelo site emc.mg.gov.br.