Por Maria do Rosário Caetano, de São Miguel do Gostoso (RN)

O cinema nordestino foi o grande vencedor da décima-terceira edição da Mostra de Cinema de Gostoso, de São Miguel do Gostoso, pequeno balneário potiguar, situado a 100 km de Natal.

O júri popular consagrou, com lotação recorde do Cine Praia do Maceió e votos devotos, a legítima prata-da-casa, representada pelo longa “Almeidinha e o Sertão Gelado”, da dupla Gustavo Guedes e Júlio Castro.

No elenco dessa comédia potiguar, protagonizada por Enio Cavalcante, destaca-se a estrela nordestina da hora, Dona Tânia Maria, nome artístico da octogenária Sebastiana Maria Medeiros Filha. Ela interpreta a generosa madrinha (e benzedeira) de Almeidinha, morador do vilarejo de Seridózinho, cujo sonho — verdadeira obsessão — é conhecer a neve. De preferência, nos Alpes suíços, para onde sua sumida mãe emigrou.

A Imprensa, representada por vinte profissionais de todas as regiões brasileiras, também apostou na produção nordestina. Cravou em dupla cearense composta com o longa-metragem “Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha” (foto), de Janaína Marques, e o curta “Lagoa do Abandono”, curta de Diego Maia.

“Foguete” é o filme mais premiado da terra de José de Alencar, desde “Pacarrete” (Allan “Feito Pipa” Deberton, 2019). Construído como fábula onírica, o longa de Janaína coloca sua protagonista, Rosa (Verônica Cavalcanti), num imenso aparelho de ressonância magnética. A partir dali, esta mulher madura mergulhará em aventura estradeira com a mãe Dalva (a luminosa Luciana de Souza, do Bando de Teatro Olodum). Para, supostamente, realizar um acerto de contas. Afinal, a filha acredita ter sido abandonada pela mãe, depois que esta fôra encarcerada, sob acusação de assassinato.

Janaína Marques, que percorre o país para pré-estreias do filme (estreia nacional em 3 de dezembro) se fez representar, em Gostoso, pelo co-roteirista do filme, Pablo Arellano, 43 anos, espanhol que ela conheceu (e desposou) nos tempos da Escola Internacional de Cinema de San António de Los Baños, em Cuba, onde ambos estudaram.

“Foguete” estreou no Festival de Berlim e, meses depois, ganhou o prêmio principal do Olhar de Cinema curitibano. Sua pegada feminista (embalada em canções como “Casinha Pequenina” e “Sangue Latino”), sua construção lúdica e sequências desconstruídas (uma delas, feita em reverso, se passa no bar de hotel de beira de estrada) têm causado sensação em festivais. Agora chega a hora do teste com o público.

O outro filme cearense que causou sensação em Gostoso foi a animação “Lagoa do Abandono”, de Diego Maia. Trata-se de belíssima animação, de pegada ecológica, que mostra duas garças lutando desesperadamente contra a poluição industrial da Lagoa de Mecejana. Trata-se de espaço onde o cineasta cresceu e vive, conhecido outrora como um pequeno paraíso. Só que o berço de origem de José de Alencar, o romancista de “Iracema” e “O Guarani”, foi tomado pelo “progresso poluidor” e perdeu o sossego.

O curta de Diego Maia estreou na meca da animação, o Festival de Annecy, na França. Vem acumulando seleção e prêmios por todos os Brasis. Em Gostoso, somou a escolha da Imprensa e do Sesc SP, que o laureou com o Prêmio de Licenciamento para sua emissora, a Sesc TV. Que o exibirá em sua grade.

Dois estados não-nordestinos foram lembrados na cerimônia de premiação — o Espírito Santo, com o curta “Irmã”, de Anderson Bardot, e o longa “Adeus, Verão!”, de Diego de Jesus; e Minas Gerais, com “Madorna”, curta de Higor Gomes.

O primeiro filme capixaba foi o escolhido do júri popular; o segundo ganhou menção honrosa. O curta mineiro, lembrado pela presença de “colchão high tec, que apronta todas”, rendeu a seu diretor o Prêmio Mistika de serviços de pós-produção.

O triunfo da produção nordestina em solo potiguar completou-se com os prêmios atribuídos a dois curtas made in Rio Grande do Norte (“A Voz das Rochas”, de Evelyn Freitas, e “Mariposa”, de Alexandre Américo e Pedro Vitor) e com o longa alagoano “Olhe para Mim”, de Rafhael Barbosa.

“A Voz das Rochas”, vigoroso e substantivo documentário sobre a ativista ecológica Dodôra Maia, ganhou dois prêmios e boa grana. Primeiro, foi o escolhido pelo júri do Itaú Cultural Play, que o exibirá em sua plataforma de streaming, dedicada em 100% ao cinema brasileiro. E o aquinhoou com R$15 mil. O segundo reconhecimento veio da produtora O2 (Prêmio de Pós-Produção no valor de R$10 mil) e ajudará Evelyn Freitas a realizar novo trabalho.

Registre-se que a plataforma Itaú Cultural Play exibirá, até dia nove de dezembro, dez curtas potiguares, todos programados pela mostra de São Miguel do Gostoso. Um deles será, claro, a “A Voz das Rochas”.

A cerimônia de premiação foi sintética e eficiente. E, por sorte, sem aqueles enfadonhos discursos que não acabam nunca. Todos os laureados mostraram-se rápidos e certeiros em seus agradecimentos. Só Evelyn Freitas, muito emocionada com os dois prêmios conquistados pelo “curta de Dona Dodôra”, embaralhou palavras. Por sorte, seu filme é sintético e digno de figurar no que o crítico paranaense Aramis Millarch chamava de “cinema de utilidade pública”. Tem muito a dizer e sabe respeitar a inteligência do espectador.

A Mostra de Gostoso cresceu demais. Multiplicaram-se os filmes, os convidados, os seminários e os debates. Mas a infraestrutura do (lindo e rústico) balneário continua a mesma.

Com mais e mais filmes, as sessões programadas para o Cine Praia do Maceió (ao ar livre) têm durado até uma da manhã. Quem assiste a todos os longas e curtas-metragens em sessões iniciadas às 14h e finalizadas na madruga (e faz questão de acompanhar todos os debates) não dispõe de tempo nem para apreciar o azul do mar!

Dois filmes encerraram a Noite dos Cascudos (o troféu de Gostoso homenageia o folclorista Luiz da Câmara Cascudo): o curta potiguar “Onde o Vento Faz a Curva”, simpática e eficiente ficção do Coletivo Nós do Audiovisual, e o longa documental “Elza”, de Eryk Rocha. Este, um filme poderoso, que compara, visual e sensorialmente, a cantora Elza Soares à força do oceano, que arremessa suas ondas sobre as rochas, e a uma locomotiva em eterno movimento.

O filme seria uma obra-prima se não rateasse em sua conclusão. “Elza” só teria a ganhar com alguns minutos a menos (105 no total). Afinal, a síntese potencializaria sua narrativa com fecho tão poderoso quanto sua abertura e entranhas. Aliás, recheadas com momentos especiais do Cinema Brasileiro. Imagens inesquecíveis de “Rio 40 Graus”, “Rio Zona Norte” e “Barravento”.

Confira os vencedores:

JÚRI POPULAR

. “Almeidinha e o Sertão Gelado”, de Gustavo Guedes, codireção de Júlio Castro (Rio Grande do Norte) – melhor longa-metragem

. “Irmã”, de Anderson Bardot (Espírito Santo) – melhor curta-metragem

. “Adeus, Verão!”, de Diego de Jesus (Espírito Santo) – Menção Honrosa (longa-metragem)

JÚRI DA IMPRENSA

. “Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha”, de Janaína Marques (Ceará) – melhor longa-metragem

. “Lagoa do Abandono”, de Diego Maia (Ceará) – melhor curta-metragem

PRÊMIOS ESPECIAIS

Em serviços de pós-produção (ou licenciamento para TV e streaming)

. “Almeidinha e o Sertão Gelado”, longa de Gustavo Guedes, codireção de Júlio Castro (RN) – Prêmio DOT (R$30 mil)

. “Fiz um Foguete Imaginando Que Você Vinha”, Janaína Marques (CE) – Prêmio O2 Pós (R$ 30 mil)

. “Olhe Para Mim”, de Rafhael Barbosa (Alagoas) – Prêmio Mistika (para longa, R$ 30 mil)

. “A Voz das Rochas”, de Evelyn Freitas (RN) – Prêmio de Licenciamento Itaú Cultural Play a um curta potiguar (R$15 mil) e Prêmio O2 Pós (R$10 mil)

. “Lagoa do Abandono”, de Diego Maia (CE) – Prêmio de Licenciamento Sesc TV (R$5 mil)

. “Mariposa”, curta de Alexandre Américo e Pedro Vitor (RN) – Prêmio DOT (R$8 mil)

. “Madorna”, de Higor Gomes (MG) – Prêmio Mistika (para curta, R$ 8 mil em serviços de pós-produção )