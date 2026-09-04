12ª Mostra Guarulhense de Cinema está com inscrições abertas

Realizadores de Guarulhos, na Grande São Paulo, já podem inscrever seus filmes na 12ª Mostra Guarulhense de Cinema, que será realizado nos dias 7 e 8 de novembro. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de setembro.

Organizada pelo Cineclube Incinerante, a mostra é dedicada à produção audiovisual da cidade e reúne filmes de diferentes gêneros e linguagens. A iniciativa busca criar um espaço para que as obras sejam exibidas, compartilhadas e debatidas com o público, fortalecendo os vínculos entre realizadores e comunidade.

Podem participar filmes de curta-metragem com duração de até 25 minutos, incluindo os créditos. Para serem considerados filmes de Guarulhos, as obras devem ter como diretor(a) e/ou pelo menos 50% da equipe residente na cidade; ter como diretor(a) uma pessoa com reconhecida atuação artística em Guarulhos; ou ser realizadas em projeto escolar sob a coordenação de pessoa com reconhecida atuação artística na cidade, conforme as regras previstas no edital.

O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da mostra, mostraguarulhensedecinema.com.br.