“Cinco Tipos de Medo” anuncia parceria com a Hollywood Ventures Group

Após a entrada de Viola Davis como produtora executiva por meio da Ashé, empresa fundada pela atriz ao lado de Julius Tennon e Maurício Mota, “Cinco Tipos de Medo” agora conta com o apoio da Hollywood Ventures Group, empresa estadunidense focada em consultoria de entretenimento, financiamento e produção de conteúdo.

Para firmar esta parceria e a internacionalização do filme, a produção do longa, ao lado das equipes da HVG e da Malin Entertainment – que já integra a campanha de premiações e festivais internacionais da produção –, promovem uma exibição especial para convidados da indústria na Soho House, em Los Angeles, nesta terça-feira, dia 8. O evento contará ainda com a presença de Julius Tennon e Maurício Mota, sócios da Ashé.

Dirigido por Bruno Bini e produzido por Luciana Druzina, “Cinco Tipos de Medo” integra a lista da Academia Brasileira de Cinema dos 15 títulos brasileiros elegíveis para o Oscar 2027, que passará por uma pré-seleção de seis nomes no dia 9, antes do anúncio oficial do representante brasileiro em 16 de setembro. A trajetória do longa foi iniciada no Festival de Gramado do ano passado, onde conquistou quatro Kikitos, incluindo o de Melhor Longa-Metragem, e se consagrou como o grande vencedor do festival.

Inspirado em histórias reais, o filme acompanha cinco personagens cujos destinos se cruzam em diferentes cenários de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Combinando drama, ação e suspense, a narrativa mostra como decisões individuais, atravessadas pelo medo, pela violência e pelo instinto de sobrevivência, desencadeiam consequências capazes de transformar para sempre a vida de todos ao redor. O elenco reúne João Vitor Silva, Xamã, Bárbara Colen, Rui Ricardo Diaz e Rejane Farias.

Produzido pela Plano B Filmes e pela Druzina Content, em coprodução com a Quanta e com a Ashé, “Cinco Tipos de Medo” está disponível no Globoplay, Prime Video e Telecine.