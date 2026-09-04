Começa a 10ª edição do Encontro de Coprodução do Mercosul especial Ibero-América

A abertura do 10º Encontro de Coprodução do Mercosul especial Ibero-América – ECM+LAB, realizado pela Associação Cultural Panvision, nesta sexta, 4/09, no Hotel Castelmar, promoveu a apresentação de todos os participantes em speed pitchings, uma brevíssima e descontraída apresentação em 30 segundos. Ao longo do evento, as defesas dos projetos em pitchings mais longos e rodadas de negócios com produtoras, canais, distribuidoras, agentes de vendas e outros mercados trazem oportunidades para conectar e materializar os 29 projetos de longas-metragens participantes.

Tiago Santos, diretor-presidente da Panvision, reforçou a vocação do ECM de aproximar a cadeia audiovisual do Mercosul e Ibero-America, estimulando coproduções para a sustentabilidade dos projetos, e destacou a presença de participantes vindos dos mais distintos lugares, como Espanha, Portugal, Estados Unidos e Cuba, somando 14 países no total.

Como players, se apresentaram brevemente as produtoras Anana Produções, Canal Cultura (Colômbia), Maria Farinha Filmes, Lira Filmes, Plural Filmes, Filmes de Apartamento, Okna Produções, ByLaCe Films, Fox Entertainment, Marea Cine, Linha de Produção, Vira-Lata Produções e Verónica Perrotta; o agentes de venda Epic Pictures; as distribuidoras Descoloniza Filmes, Jalapão Filmes e Latido Films; os festivais e mercados Boliva LAB, ODS LAB, SANFIC, DiALAB, FIDBA – #LINK, SAPCINE e Miradas Medellín; e as film commissions Missões Film Commission, São Paulo State Film Commission e Santa Cruz Film Commission.

Nesta edição, o SEBRAE trouxe três projetos audiovisuais, que participam pela primeira vez de pitchings, rodadas de negócios e um encontro de coprodução próprio.

Marilha Naccari, diretora de Curadoria do FAM, reforçou a necessidade dos projetos desenvolverem a sustentabilidade em diversas dimensões, social, ambiental e econômica e se adaptarem às discussões como as trazidas pela COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Neste ano, o Programa Ibermedia garantiu bolsas para 12 projetos virem ao ECM+LAB, um deles o projeto espanhol de horror psicológico e romance “Días de Azufre”, que veio de Madri.