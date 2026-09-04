“O Último Azul” entra no top 10 de melhores filmes de 2026 da IndieWire
“O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, foi considerado pela IndieWire um dos dez melhores filmes de 2026 até agora. O longa brasileiro integra a seleção atualizada da publicação norte-americana especializada na cobertura de cinema e televisão, criada em 1996. A lista reúne títulos como “Caçadores de Estrelas”, de Phil Lord e Christopher Miller, “O Drama”, de Kristoffer Borgli, “O Convite”, de Olivia Wilde, e “A Odisseia”, de Christopher Nolan.
“O Último Azul” iniciou sua trajetória internacional no Festival de Berlim de 2025, onde conquistou o Urso de Prata – Grande Prêmio do Júri, além do Prêmio do Júri Ecumênico e do prêmio concedido pelo júri de leitores do jornal Berliner Morgenpost. O longa também venceu o prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara e passou por festivais como Toronto e Karlovy Vary.
Protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro e Miriam Socarras no elenco, “O Último Azul” acompanha Tereza, uma mulher de 77 anos que vive em uma Amazônia distópica. Quando o governo determina que pessoas idosas sejam transferidas para colônias afastadas, ela se recusa a aceitar o destino imposto e parte em uma jornada pelos rios da região.
No Brasil, “O Último Azul” está disponível na Netflix e também pode ser alugado ou comprado digitalmente pela Amazon Video e pela Apple TV Store.