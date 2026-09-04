Doc.MIS exibe “Nem Tudo é Paz e Amor”, documentário de Betão Aguiar

Foto © Bruno Graziano

A edição de setembro do Doc.MIS exibe o documentário “Nem Tudo é Paz e Amor”, dirigido por Betão Aguiar, que marca presença, junto com parte da equipe, para um bate-papo após a sessão. A produção, que integrou a 18ª edição do festival de documentários In-Edit Brasil e estreou no circuito brasileiro de cinemas no último dia 27 de agosto, revisita a contracultura brasileira a partir do olhar de seus filhos. Reunindo depoimentos de nomes como Moreno Veloso, Nara Gil, Beto Lee, Anelis Assumpção e Sarah Sheeva, o filme propõe uma reflexão sobre os legados, as transformações e as contradições de uma geração que marcou profundamente a música e os costumes do país.

Filho da escritora e produtora Marília Aguiar e de Paulinho Boca de Cantor, pilar fundamental do grupo Novos Baianos, Betão revisita episódios extraordinários e os traumas que marcaram a infância dele e de seus entrevistados naquele contexto de liberdade, psicodelia e efervescência artística.