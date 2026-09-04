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HBO Max anuncia desenvolvimento de série sobre o caso PC Siqueira

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Foto © Francis Null

A HBO Max anunciou o desenvolvimento de uma série documental sobre o caso PC Siqueira. A produção mergulha na trajetória de um dos nomes mais influentes da primeira geração de criadores de conteúdo do Brasil e reconstrói os acontecimentos que culminaram em sua morte, em dezembro de 2023.

Ao longo dos episódios, a produção revisitará a ascensão do youtuber como fenômeno da internet, trará entrevistas exclusivas, além de fatos inéditos que antecederam sua morte, e desdobramentos da investigação, que voltou à tona três anos depois, reacendendo discussões sobre um dos episódios mais controversos do Brasil.

PC Siqueira ajudou a popularizar o YouTube no país e se tornou uma das personalidades mais influentes da primeira geração de criadores de conteúdo. Sua trajetória acompanhou a transformação da internet brasileira, levando-o também à televisão e consolidando seu nome como um dos rostos mais conhecidos na época.

A série será produzida pela Farra e Moonheist.

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