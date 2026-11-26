O Sony Future Filmmaker Awards 2027 apresenta, pela primeira vez, o Latin America Filmmaker Award, um prêmio regional que ampliará a visibilidade do talento cinematográfico latino-americano. Os cineastas podem inscrever gratuitamente seus curtas-metragens até 15 de dezembro.

Organizado pela Creo e pela Sony, o prêmio comemora sua quinta edição com seis categorias globais: Ficção, Não ficção, Imersiva, Animação, Estudante e Future Format.

Os participantes latino-americanos que inscreverem obras nas categorias Ficção, Não ficção ou Animação serão automaticamente considerados para o prêmio regional, sem necessidade de inscrição adicional. De uma seleção de até 10 cineastas, serão escolhidos três vencedores.

O primeiro colocado receberá o título de Latin America Filmmaker Award Winner, além de uma viagem com hospedagem em Los Angeles, workshops presenciais nos Sony Pictures Studios, equipamento da Sony Digital Imaging e divulgação de seu trabalho nos canais da Sony América Latina.

O segundo e o terceiro colocados receberão equipamento da Sony Digital Imaging, certificado e divulgação de seus trabalhos nos canais regionais.

Os cineastas também poderão concorrer aos prêmios globais. Os finalistas viajarão para Los Angeles, de 7 a 10 de junho de 2027, para participar de treinamentos, mentorias e encontros com profissionais da Sony Pictures. A cerimônia de premiação será no dia 10 de junho. Os vencedores globais também poderão receber prêmios em dinheiro e equipamentos da Sony.

O regulamento e inscrição está disponível em https://www.sonyfuturefilmmakerawards.com/https://www.sonyfuturefilmmakerawards.com.