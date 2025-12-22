“Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul” estreia nos cinemas

“Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul” apresenta uma nova história do universo de Tainá e chega aos cinemas no dia 25 de dezembro.

No longa de animação, Mestra Aí, a ancestral e sábia bicho preguiça, que tem voz original da cantora Fafá de Belém, é responsável por treinar a jovem Tainá (voz de Juliana Nascimento) para um dia se tornar a Guardiã da Amazônia. Na aventura, a personagem conhecerá Catu (voz de Caio Guarnieri), Pepe (voz de Yuri Chesman) e Suri (voz de Laura Chasseraux) e o quarteto embarca em uma jornada em busca da Flecha Azul, amuleto ancestral que guiará seu caminho para que guarde e proteja a floresta.

A animação foi exibida na Mostra Geração da Première Brasil do Festival do Rio 2025 e na 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

O filme é dirigido por Alê Camargo e Jordan Nugem e tem roteiro de Gustavo Colombo, com produção da Sincrocine Produções e coprodução da Tietê Produções, Hype Animation, Brisa Filmes, Claro e RioFilme, órgão da Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, codistribuição da RioFilme e distribuição da Paris Filmes.