Chegam ao fim as filmagens de “Encontrada”

Foto © Laura Campanella

As filmagens de “Encontrada”, sequência de “Perdida” — filme lançado em 2023 baseado na obra de Carina Rissi — foram finalizadas na última semana. A nova produção dá continuidade à jornada de Sofia Alonzo (Giovanna Grigio) e Ian Clarke (Bruno Montaleone), reunindo parte do elenco original e incorporando novos talentos ao universo da saga.

Com direção de Luiza Shelling Tubaldini, “Encontrada” mistura conto de fadas e viagem no tempo. Na trama, Sofia, uma jovem do século XXI, é misteriosamente transportada para um mundo que se assemelha ao século XIX. Prestes a se casar com o nobre Ian, seu coração já pertence a ele, mas a vida no passado revela-se bem mais complexa do que nos romances que costumava ler.

Da saga “Perdida”, “Encontrada” é uma produção da Filmland Internacional, com coprodução e distribuição da The Walt Disney Company.