Itaú Cultural Play lança chamamento para difundir a produção audiovisual do Centro-Oeste e do Norte do Brasil

A Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita de cinema brasileiro (itauculturalplay.com.br), lançou o Chamamento Itaú Cultural Play para produções audiovisuais do Centro-Oeste e do Norte do Brasil, com o objetivo de mapear, fomentar e ampliar a visibilidade de obras dessas regiões.

Serão selecionadas até 20 obras audiovisuais produzidas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal para serem exibidas no catálogo da IC Play, ao longo dos anos de 2026 e 2027, mediante licenciamento remunerado, de acordo com a política editorial da plataforma. As inscrições podem ser feitas até às 18h de 23 de abril de 2026, pelo site do Itaú Cultural (itaucultural.org.br).

Estão aptas para participar obras de qualquer duração, sejam elas curtas, médias ou longas-metragens, séries ou webséries, documentais ou de ficção. Também não há restrições quanto à data de realização, tema, gênero narrativo (drama, comédia, ficção científica etc.), proposta estética e público-alvo.

Os títulos serão escolhidos por uma comissão de seleção definida pelo Itaú Cultural, considerando os seguintes critérios curatoriais: originalidade artística e/ou no uso da linguagem audiovisual; criatividade para revelar personagens e realidades a partir de outros pontos de vista; formas novas de contar histórias; e diálogo e relação estabelecidos entre as criações audiovisuais e os territórios e as realidades regionais nos quais foram concebidas.

Para serem consideradas obras audiovisuais do Centro-Oeste e do Norte do Brasil, os títulos deverão atender a pelo menos uma dessas normas: origem territorial, com produção realizada majoritariamente nesses estados, por meio de filmagens, locações, participação de equipe técnica e/ou elenco principal; vínculo institucional, produção ou coprodução de empresas que tenham sede e atuação comprovada em um dos estados do Centro-Oeste e do Norte; e vínculo autoral com realizadores que comprovem nascimento, residência ou atuação profissional em um dos estados das regiões.

Como todas as ações e atividades do Itaú Cultural, a inscrição é gratuita. Os titulares das obras selecionadas serão contatados diretamente pela equipe da instituição, ao longo de 2026 e 2027. As regras para a participação no chamamento, critérios de seleção, condições de licenciamento e outras informações estão dispostas no regulamento no site do Itaú Cultural.