Inscrições abertas para o N2B WIP LAB 2026 em Fernando de Noronha

Estão abertas as inscrições para o N2B Wip Lab, laboratório de projetos audiovisuais Work in Progress e Desenvolvimento do N2B – Film Commission Forum 2026. O evento acontece de 3 a 6 de março de 2026, em Fernando de Noronha (PE). As inscrições são gratuitas e estão abertas até 15 de janeiro de 2026. O formulário e regulamento podem ser encontrados no site noronha2b.com.

O N2B Wip Lab é direcionado a talentos residentes no Brasil com projetos de temática socioambiental ou de promoção turística e territorial voltados para os países do BRICS e Iberoamérica. Serão aceitos exclusivamente projetos de longa-metragem e obras seriadas (ficção, documentário e híbrido) em duas categorias: Work In Progress (em fase avançada de finalização) e Desenvolvimento (em fase de roteiro ou em pré-produção). Não há limite de inscrições de projetos por participante.

O laboratório tem como objetivos aproximar os realizadores das locações, film commissions, festivais e agentes da indústria que possam colaborar para o desenvolvimento dos projetos. Também estão entre as metas do evento fomentar a internacionalização de talentos e produções com potencial de coprodução e distribuição, conectando com mercados e rotas comerciais de países do BRICS e Iberoamérica que ofereçam novas perspectivas de circulação para o audiovisual brasileiro.

Serão selecionados dez talentos, sendo até quatro na categoria Work In Progress e no mínimo seis em Desenvolvimento. Os selecionados participarão de uma programação inteiramente gratuita que inclui tutorias individuais, reuniões interinstitucionais com agentes da indústria audiovisual e representantes de film commissions (Destination Film Market), seminários (Film Commission Forum) e experiências imersivas (Location Scouting) em pontos do arquipélago de Fernando de Noronha.

Na categoria Work In Progress haverá exibição integral do corte apresentado em cabine fechada com a presença de tutores e demais participantes do laboratório, seguido de uma devolutiva individual com foco no direcionamento para janelas de estreias em festivais. Na categoria Desenvolvimento, o foco das tutorias será na análise do roteiro com ênfase nas locações. Os custos de transporte (aéreo e terrestre), hospedagem e alimentação para a participação no laboratório são de total responsabilidade do selecionado.

A lista de tutores, agentes da indústria e representantes de film commissions inclui importantes nomes nacionais e internacionais. Jacqueline Nsiah (Berlinale), Gugi Gumilang (HOTDOCS), Carla Esmeralda (Laboratório Novas Histórias) e os cineastas Fradique Mário Basto (Angola) e Samira Vera-Cruz (Cabo Verde) são alguns dos nomes deste ano.

O N2B – Film Commission Forum tem o apoio do Ministério da Cultura (MinC), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Festival de Cine de Cartagena das Índias, EcoNoronha, Lab Noronha e Premios India Catalina De La Industria Audiovisual.