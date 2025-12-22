Academia Brasileira de Cinema divulga os indicados brasileiros aos Prêmios Platino

A Academia Brasileira de Cinema anunciou os projetos e profissionais escolhidos para concorrer aos Prêmios Platino de Cinema Ibero-Americano 2026, evento reconhecido como um dos mais significativos no cenário audiovisual. Foram inscritos 28 longas-metragens de ficção, sendo 6 comédias, 10 documentários, uma animação, 27 séries – sendo 10 documentais e 17 de ficção. Com um total de 35 categorias, incluindo Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção, Melhor Direção, Melhor Ator e Atriz, Melhor Roteiro, entre outras, destacam-se “O Filho de Mil Homens” (foto), de Daniel Rezende, com 11 indicações, e “O Agente Secreto”, aclamado longa de Kleber Mendonça Filho, com oito nomeações. A escolha dos filmes brasileiros que concorreram às vagas da premiação foi feita em votação direta inédita entre os sócios da Academia.

Confira logo abaixo a lista dos selecionados:

1. Premio PLATINO para Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção

O AGENTE SECRETO. Produção: Cinemascópio Produções – Emilie Lesclaux

MANAS. Produção: Inquietude – Carolina Benevides e Marianna Brennand; Fado Filmes – Luis Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles e Prodigo Films – Beto Gauss e Franceso Civita

O FILHO DE MIL HOMENS. Produção: Biônica – Karen Castanho, Bianca Villar e Fernando Fraiha e Barry Company – Juliana Funaro, Krysse Melo e René Sampaio

2. Premio PLATINO para Melhor Comédia Ibero-Americano de Ficção

KASA BRANCA. Produção: Tacacá Filmes – Gisela Camara; Sobretudo Produção Audiovisual e Artística – Bárbara Defanti; TvZero – Roberto Berliner, Sabrina Garcia e Leo Ribeiro; Dualto Produções – Luciano Vidigal e Cavideo Produções – Cavi Borges

UMA MULHER SEM FILTRO. Produção: Conspiração – Renata Brandão, Juliana Capelini e Arthur Fontes

CIC – CENTRAL DE INTELIGÊNCIA CEARENSE. Produção: Paris Produções Cinematográficas – Marcio Fraccaroli, Andre Fraccaroli e Veronica Stumpf

3. Premio PLATINO para Melhor Filme de Animação

ABÁ E SUA BANDA. Produção: Fraiha Produções de Eventos e Editora – Silvia Fraiha e Alexandre Carvalho

4. Premio PLATINO para Melhor Filme Documental

APOCALIPSE NOS TRÓPICOS. Produção: Busca Vida Filmes – Ana Petra Costa e Sublime Productions – Alessandra Orofino

MILTON BITUCA NASCIMENTO. Produção: Nascimento Música Empreendimentos Artísticos – Augusto Nascimento; Canal Azul – Ricardo Aidar e Larissa Prado e Gullane -Caio Gullane, Fabiano Gullane e Andre Novis

RITAS. Produção: Biônica Filmes – Bianca Villar, Fernando Faiha e Karen Castanho

5. Premio PLATINO para Melhor Ópera Prima

MARIANNA BRENNAND por Manas LUCIANO VIDIGAL por Kasa Branca

6. Premio PLATINO para Cinema e Educação em Valores

MANAS. Produção: Inquietude – Carolina Benevides e Marianna Brennand; Fado Filmes – Luis Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles e Prodigo Films – Beto Gauss e Franceso Civita

A NATUREZA DAS COISAS INVISÍVEIS. Produção: Moveo Filmes – Daniela Marinho; Apoteótica Cinematográfica – Rafaela Camelo, Otavio Chamorro e Pinda Producciones – Rebeca Gutierrez Campos

7. Premio PLATINO para Melhor Realizador de longa-metragem

KLEBER MENDONÇA FILHO – O Agente Secreto

DANIEL REZENDE – O Filho de Mil Homens

8. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina de longa-metragem

WAGNER MOURA como Marcelo e Armando – O Agente Secreto

JESUÍTA BARBOSA como Ney Matogrosso – Homem com H

9. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina de longa-metragem

FERNANDA MONTENEGRO como Vitória – Vitória

DENISE WEINBERG como Tereza – O Último Azul

10. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina Secundária de longa-metragem

JOHNNY MASSARO como Antonino – O Filho de Mil Homens

RODRIGO SANTORO como Cadu – O Último Azul

11. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina Secundária de longa-metragem

DIRA PAES como Aretha – Manas

GRACE PASSÔ como Marta – O Filho de Mil Homens

12. Premio PLATINO para Melhor Música Original de longa-metragem

FABIO GÓES – O Filho de Mil Homens

TOMAZ ALVES SOUZA e MATEUS ALVES – O Agente Secreto

13. Premio PLATINO para Melhor Argumento de longa-metragem

DANIEL REZENDE – O Filho de Mil Homens

KLEBER MENDONÇA FILHO – O Agente Secreto

14. Premio PLATINO para Melhor Direção de Montagem de longa-metragem

EDUARDO SERRANO e MATHEUS FARIAS – O Agente Secreto

ISABELA MONTEIRO DE CASTRO – Manas

15. Premio PLATINO para Melhor Direção de Arte de longa-metragem

THALES JUNQUEIRA – O Agente Secreto

TAÍSA MALOUF – O Filho de Mil Homens

16. Premio PLATINO para Melhor Direção de Fotografia de longa-metragem

AZUL SERRA – O Filho de Mil Homens

AZUL SERRA – Homem com H

17. Premio PLATINO para Melhor Direção de Som de longa-metragem

ANA LUIZA PENNA, MARTÍN GRIGNASCHI, Mp3S e ARMANDO TORRES JR, ABC – Homem com H

LIA CAMARGO, ABC e TOCO CERQUEIRA – O Filho de Mil Homens

18. Premio PLATINO para Melhor Figurino de longa-metragem

RITA AZEVEDO – O Agente Secreto

GABRIELLA MARRA – Homem com H

19. Premio PLATINO para os Melhores Efeitos Especiais de longa-metragem

JESUS CORRALES CLARK – O Último Azul

JULIANO STORCHI – O Filho de Mil Homens

20. Premio PLATINO para Melhor Maquiagem e Cabelo de longa-metragem

MARTÍN MACÍAS TRUJILLO – Homem com H

MARTÍN MACÍAS TRUJILLO – O Filho de Mil Homens

21. Premio PLATINO para Melhor Minissérie ou Série de Televisão Cinematográfica de Ficção ou Documental

MÁSCARAS DE OXIGÊNIO NÃO CAIRÃO AUTOMATICAMENTE- Produção: Morena Filmes -Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende e HBO – Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda

ÂNGELA DINIZ: ASSASSINADA E CONDENADA. Produção: Conspiração – Andrucha Waddington e Renata Brandão e HBO – Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda

OS DONOS DO JOGO. Produção: Paranoid Filmes – Manoel Rangel

22. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina em Minissérie ou Série de Televisão

JOHNNY MASSARO como Fernando – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

CHICO DIAZ como Galego – Os Donos do Jogo

23. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina em Minissérie ou Série de Televisão

BRUNA LINZMEYER com Lea – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

MARJORIE ESTIANO como Ângela Diniz – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

24. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina Secundário em Minissérie ou Série de Televisão

XAMÃ como Búfalo por Os Donos do Jogo

FELIPE SIMAS como Daniel Cravinhos – Tremembé

25. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina Secundária em Minissérie ou Série de Televisão

BIANCA COMPARATO como Ana Carolina Jatobá – Tremembé

HERMILA GUEDES como Joana – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

26. Premio PLATINO para Melhor Criador/a em Minissérie ou Série de Televisão

THIAGO PIMENTEL, PATRICIA CORSO e LEONARDO MOREIRA – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

HEITOR DHALIA – Os Donos do Jogo

27. Premio PLATINO para Melhor Música Original em Minissérie ou Série de Televisão

ANTONIO PINTO e GUI FRANCISCHI – Os Donos do Jogo

ANTONIO PINTO e GABRIEL FERREIRA – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

28. Premio PLATINO para Melhor Direção de Montagem Minissérie ou Série de Televisão

KAREN HARLEY, QUITO RIBEIRO e RITA M. PESTANA – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

FERNANDO STUTZ, MAKI SHINTATE, TAINÁ DINIZ e HELENA MAURA – Pssica

29. Premio PLATINO para Melhor Direção de Arte Minissérie ou Série de Televisão

MARCOS PEDROSO – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

CLAUDIO AMARAL PEIXOTO – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

30. Premio PLATINO para Melhor Direção de Fotografia Minissérie ou Série de Televisão

PIERRE DE KERCHOVE – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

FERNANDO YOUNG e LULA CERRI – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

31. Premio PLATINO para Melhor Direção de Som em Minissérie ou Série de Televisão

MOABE FILHO, PEDRO MOREIRA, TOMÁS ALEM, BERNARDO UZEDA, RODRIGO NORONHA e GUSTAVO LOUREIRO – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

FRED FRANÇA, DIANA RAGNOLE, DANIEL TURINI, JOÃO VICTOR COURA e VITOR MORAES – Maria e o Cangaço

32. Premio PLATINO para Melhor Figurino em Minissérie ou Série de Televisão

GABRIELA CAMPOS – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

MARCELO PIES – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

33. Premio PLATINO para os Melhores Efeitos Especiais em Minissérie ou Série de Televisão

MARCELO SIQUEIRA, ABC – Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça

GUILHERME RAMALHO – Os Donos do Jogo

34. Premio PLATINO para Melhor Maquiagem e Cabelo em Minissérie ou Série de Televisão

MARI PIN – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

MARIAH DE FREITAS – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

35. Prêmio PLATINO de Melhor Série de longa duração