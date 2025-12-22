Academia Brasileira de Cinema divulga os indicados brasileiros aos Prêmios Platino

Últimos:
A Academia Brasileira de Cinema anunciou os projetos e profissionais escolhidos para concorrer aos Prêmios Platino de Cinema Ibero-Americano 2026, evento reconhecido como um dos mais significativos no cenário audiovisual. Foram inscritos 28 longas-metragens de ficção, sendo 6 comédias, 10 documentários, uma animação, 27 séries – sendo 10 documentais e 17 de ficção. Com um total de 35 categorias, incluindo Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção, Melhor Direção, Melhor Ator e Atriz, Melhor Roteiro, entre outras, destacam-se “O Filho de Mil Homens” (foto), de Daniel Rezende, com 11 indicações, e “O Agente Secreto”, aclamado longa de Kleber Mendonça Filho, com oito nomeações. A escolha dos filmes brasileiros que concorreram às vagas da premiação foi feita em votação direta inédita entre os sócios da Academia.

Confira logo abaixo a lista dos selecionados:

1. Premio PLATINO para Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção 

  • O AGENTE SECRETO. Produção: Cinemascópio Produções – Emilie Lesclaux
  • MANAS. Produção: Inquietude – Carolina Benevides e Marianna Brennand; Fado Filmes – Luis Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles e Prodigo Films – Beto Gauss e Franceso Civita
  • O FILHO DE MIL HOMENS. Produção: Biônica – Karen Castanho, Bianca Villar e Fernando Fraiha e Barry Company – Juliana Funaro, Krysse Melo e René Sampaio

2. Premio PLATINO para Melhor Comédia Ibero-Americano de Ficção

  • KASA BRANCA. Produção: Tacacá Filmes – Gisela Camara; Sobretudo Produção Audiovisual e Artística – Bárbara Defanti; TvZero – Roberto Berliner, Sabrina Garcia e Leo Ribeiro; Dualto Produções – Luciano Vidigal e Cavideo Produções – Cavi Borges
  • UMA MULHER SEM FILTRO. Produção: Conspiração – Renata Brandão, Juliana Capelini e Arthur Fontes
  • CIC – CENTRAL DE INTELIGÊNCIA CEARENSE. Produção: Paris Produções Cinematográficas – Marcio Fraccaroli, Andre Fraccaroli e Veronica Stumpf

3. Premio PLATINO para Melhor Filme de Animação

  • ABÁ E SUA BANDA. Produção: Fraiha Produções de Eventos e Editora – Silvia Fraiha e Alexandre Carvalho

4. Premio PLATINO para Melhor Filme Documental

  • APOCALIPSE NOS TRÓPICOS. Produção: Busca Vida Filmes – Ana Petra Costa e Sublime Productions – Alessandra Orofino
  • MILTON BITUCA NASCIMENTO. Produção: Nascimento Música Empreendimentos Artísticos – Augusto Nascimento; Canal Azul – Ricardo Aidar e Larissa Prado e Gullane -Caio Gullane, Fabiano Gullane e Andre Novis
  • RITAS. Produção: Biônica Filmes – Bianca Villar, Fernando Faiha e Karen Castanho

5. Premio PLATINO para Melhor Ópera Prima

  1. MARIANNA BRENNAND por Manas
  2. LUCIANO VIDIGAL por Kasa Branca

6. Premio PLATINO para Cinema e Educação em Valores

  • MANAS. Produção: Inquietude – Carolina Benevides e Marianna Brennand; Fado Filmes – Luis Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles e Prodigo Films – Beto Gauss e Franceso Civita
  • A NATUREZA DAS COISAS INVISÍVEIS. Produção: Moveo Filmes – Daniela Marinho; Apoteótica Cinematográfica – Rafaela Camelo, Otavio Chamorro e Pinda Producciones – Rebeca Gutierrez Campos

7. Premio PLATINO para Melhor Realizador de longa-metragem

  • KLEBER MENDONÇA FILHO – O Agente Secreto
  • DANIEL REZENDE – O Filho de Mil Homens

8. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina de longa-metragem

  • WAGNER MOURA como Marcelo e Armando – O Agente Secreto
  • JESUÍTA BARBOSA como Ney Matogrosso – Homem com H

9. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina de longa-metragem

  • FERNANDA MONTENEGRO como Vitória – Vitória
  • DENISE WEINBERG como Tereza – O Último Azul

10. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina Secundária de longa-metragem

  • JOHNNY MASSARO como Antonino – O Filho de Mil Homens
  • RODRIGO SANTORO como Cadu – O Último Azul

11. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina Secundária de longa-metragem

  • DIRA PAES como Aretha – Manas
  • GRACE PASSÔ como Marta – O Filho de Mil Homens

12. Premio PLATINO para Melhor Música Original de longa-metragem

  • FABIO GÓES – O Filho de Mil Homens
  • TOMAZ ALVES SOUZA e MATEUS ALVES – O Agente Secreto

13. Premio PLATINO para Melhor Argumento de longa-metragem

  • DANIEL REZENDE – O Filho de Mil Homens
  • KLEBER MENDONÇA FILHO – O Agente Secreto

14. Premio PLATINO para Melhor Direção de Montagem de longa-metragem

  • EDUARDO SERRANO e MATHEUS FARIAS – O Agente Secreto
  • ISABELA MONTEIRO DE CASTRO – Manas

15. Premio PLATINO para Melhor Direção de Arte de longa-metragem

  • THALES JUNQUEIRA – O Agente Secreto
  • TAÍSA MALOUF – O Filho de Mil Homens

16. Premio PLATINO para Melhor Direção de Fotografia de longa-metragem

  • AZUL SERRA – O Filho de Mil Homens
  • AZUL SERRA – Homem com H

17. Premio PLATINO para Melhor Direção de Som de longa-metragem

  • ANA LUIZA PENNA, MARTÍN GRIGNASCHI, Mp3S e ARMANDO TORRES JR, ABC – Homem com H
  • LIA CAMARGO, ABC e TOCO CERQUEIRA – O Filho de Mil Homens

18. Premio PLATINO para Melhor Figurino de longa-metragem

  • RITA AZEVEDO – O Agente Secreto
  • GABRIELLA MARRA – Homem com H

19. Premio PLATINO para os Melhores Efeitos Especiais de longa-metragem

  • JESUS CORRALES CLARK – O Último Azul
  • JULIANO STORCHI – O Filho de Mil Homens

20. Premio PLATINO para Melhor Maquiagem e Cabelo de longa-metragem

  • MARTÍN MACÍAS TRUJILLO – Homem com H
  • MARTÍN MACÍAS TRUJILLO – O Filho de Mil Homens

21. Premio PLATINO para Melhor Minissérie ou Série de Televisão Cinematográfica de Ficção ou Documental

  • MÁSCARAS DE OXIGÊNIO NÃO CAIRÃO AUTOMATICAMENTE- Produção: Morena Filmes -Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende e HBO – Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda
  • ÂNGELA DINIZ: ASSASSINADA E CONDENADA. Produção: Conspiração – Andrucha Waddington e Renata Brandão e HBO – Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda
  • OS DONOS DO JOGO. Produção: Paranoid Filmes – Manoel Rangel

22. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina em Minissérie ou Série de Televisão

  • JOHNNY MASSARO como Fernando – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
  • CHICO DIAZ como Galego – Os Donos do Jogo

23. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina em Minissérie ou Série de Televisão

  • BRUNA LINZMEYER com Lea – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
  • MARJORIE ESTIANO como Ângela Diniz – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

24. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina Secundário em Minissérie ou Série de Televisão

  • XAMÃ como Búfalo por Os Donos do Jogo
  • FELIPE SIMAS como Daniel Cravinhos – Tremembé

 25. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina Secundária em Minissérie ou Série de Televisão

  • BIANCA COMPARATO como Ana Carolina Jatobá – Tremembé
  • HERMILA GUEDES como Joana – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

26. Premio PLATINO para Melhor Criador/a em Minissérie ou Série de Televisão

  • THIAGO PIMENTEL, PATRICIA CORSO e LEONARDO MOREIRA – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
  • HEITOR DHALIA – Os Donos do Jogo

27. Premio PLATINO para Melhor Música Original em Minissérie ou Série de Televisão

  • ANTONIO PINTO e GUI FRANCISCHI – Os Donos do Jogo
  • ANTONIO PINTO e GABRIEL FERREIRA – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

28. Premio PLATINO para Melhor Direção de Montagem Minissérie ou Série de Televisão

  • KAREN HARLEY, QUITO RIBEIRO e RITA M. PESTANA – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
  • FERNANDO STUTZ, MAKI SHINTATE, TAINÁ DINIZ e HELENA MAURA – Pssica

29. Premio PLATINO para Melhor Direção de Arte Minissérie ou Série de Televisão

  • MARCOS PEDROSO – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
  • CLAUDIO AMARAL PEIXOTO – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

30. Premio PLATINO para Melhor Direção de Fotografia Minissérie ou Série de Televisão

  • PIERRE DE KERCHOVE – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
  • FERNANDO YOUNG e LULA CERRI – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

 

31. Premio PLATINO para Melhor Direção de Som em Minissérie ou Série de Televisão

  • MOABE FILHO, PEDRO MOREIRA, TOMÁS ALEM, BERNARDO UZEDA, RODRIGO NORONHA e GUSTAVO LOUREIRO – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
  • FRED FRANÇA, DIANA RAGNOLE, DANIEL TURINI, JOÃO VICTOR COURA e VITOR MORAES – Maria e o Cangaço

32. Premio PLATINO para Melhor Figurino em Minissérie ou Série de Televisão

  • GABRIELA CAMPOS – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
  • MARCELO PIES – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

33. Premio PLATINO para os Melhores Efeitos Especiais em Minissérie ou Série de Televisão

  • MARCELO SIQUEIRA, ABC – Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça
  • GUILHERME RAMALHO – Os Donos do Jogo

34. Premio PLATINO para Melhor Maquiagem e Cabelo em Minissérie ou Série de Televisão

  • MARI PIN – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
  • MARIAH DE FREITAS – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

35. Prêmio PLATINO de Melhor Série de longa duração

  • BELEZA FATAL. Produção: Coração da Selva – Geórgia Costa Araújo e HBO

