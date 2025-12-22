Academia Brasileira de Cinema divulga os indicados brasileiros aos Prêmios Platino
A Academia Brasileira de Cinema anunciou os projetos e profissionais escolhidos para concorrer aos Prêmios Platino de Cinema Ibero-Americano 2026, evento reconhecido como um dos mais significativos no cenário audiovisual. Foram inscritos 28 longas-metragens de ficção, sendo 6 comédias, 10 documentários, uma animação, 27 séries – sendo 10 documentais e 17 de ficção. Com um total de 35 categorias, incluindo Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção, Melhor Direção, Melhor Ator e Atriz, Melhor Roteiro, entre outras, destacam-se “O Filho de Mil Homens” (foto), de Daniel Rezende, com 11 indicações, e “O Agente Secreto”, aclamado longa de Kleber Mendonça Filho, com oito nomeações. A escolha dos filmes brasileiros que concorreram às vagas da premiação foi feita em votação direta inédita entre os sócios da Academia.
Confira logo abaixo a lista dos selecionados:
1. Premio PLATINO para Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção
- O AGENTE SECRETO. Produção: Cinemascópio Produções – Emilie Lesclaux
- MANAS. Produção: Inquietude – Carolina Benevides e Marianna Brennand; Fado Filmes – Luis Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles e Prodigo Films – Beto Gauss e Franceso Civita
- O FILHO DE MIL HOMENS. Produção: Biônica – Karen Castanho, Bianca Villar e Fernando Fraiha e Barry Company – Juliana Funaro, Krysse Melo e René Sampaio
2. Premio PLATINO para Melhor Comédia Ibero-Americano de Ficção
- KASA BRANCA. Produção: Tacacá Filmes – Gisela Camara; Sobretudo Produção Audiovisual e Artística – Bárbara Defanti; TvZero – Roberto Berliner, Sabrina Garcia e Leo Ribeiro; Dualto Produções – Luciano Vidigal e Cavideo Produções – Cavi Borges
- UMA MULHER SEM FILTRO. Produção: Conspiração – Renata Brandão, Juliana Capelini e Arthur Fontes
- CIC – CENTRAL DE INTELIGÊNCIA CEARENSE. Produção: Paris Produções Cinematográficas – Marcio Fraccaroli, Andre Fraccaroli e Veronica Stumpf
3. Premio PLATINO para Melhor Filme de Animação
- ABÁ E SUA BANDA. Produção: Fraiha Produções de Eventos e Editora – Silvia Fraiha e Alexandre Carvalho
4. Premio PLATINO para Melhor Filme Documental
- APOCALIPSE NOS TRÓPICOS. Produção: Busca Vida Filmes – Ana Petra Costa e Sublime Productions – Alessandra Orofino
- MILTON BITUCA NASCIMENTO. Produção: Nascimento Música Empreendimentos Artísticos – Augusto Nascimento; Canal Azul – Ricardo Aidar e Larissa Prado e Gullane -Caio Gullane, Fabiano Gullane e Andre Novis
- RITAS. Produção: Biônica Filmes – Bianca Villar, Fernando Faiha e Karen Castanho
5. Premio PLATINO para Melhor Ópera Prima
- MARIANNA BRENNAND por Manas
- LUCIANO VIDIGAL por Kasa Branca
6. Premio PLATINO para Cinema e Educação em Valores
- MANAS. Produção: Inquietude – Carolina Benevides e Marianna Brennand; Fado Filmes – Luis Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles e Prodigo Films – Beto Gauss e Franceso Civita
- A NATUREZA DAS COISAS INVISÍVEIS. Produção: Moveo Filmes – Daniela Marinho; Apoteótica Cinematográfica – Rafaela Camelo, Otavio Chamorro e Pinda Producciones – Rebeca Gutierrez Campos
7. Premio PLATINO para Melhor Realizador de longa-metragem
- KLEBER MENDONÇA FILHO – O Agente Secreto
- DANIEL REZENDE – O Filho de Mil Homens
8. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina de longa-metragem
- WAGNER MOURA como Marcelo e Armando – O Agente Secreto
- JESUÍTA BARBOSA como Ney Matogrosso – Homem com H
9. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina de longa-metragem
- FERNANDA MONTENEGRO como Vitória – Vitória
- DENISE WEINBERG como Tereza – O Último Azul
10. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina Secundária de longa-metragem
- JOHNNY MASSARO como Antonino – O Filho de Mil Homens
- RODRIGO SANTORO como Cadu – O Último Azul
11. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina Secundária de longa-metragem
- DIRA PAES como Aretha – Manas
- GRACE PASSÔ como Marta – O Filho de Mil Homens
12. Premio PLATINO para Melhor Música Original de longa-metragem
- FABIO GÓES – O Filho de Mil Homens
- TOMAZ ALVES SOUZA e MATEUS ALVES – O Agente Secreto
13. Premio PLATINO para Melhor Argumento de longa-metragem
- DANIEL REZENDE – O Filho de Mil Homens
- KLEBER MENDONÇA FILHO – O Agente Secreto
14. Premio PLATINO para Melhor Direção de Montagem de longa-metragem
- EDUARDO SERRANO e MATHEUS FARIAS – O Agente Secreto
- ISABELA MONTEIRO DE CASTRO – Manas
15. Premio PLATINO para Melhor Direção de Arte de longa-metragem
- THALES JUNQUEIRA – O Agente Secreto
- TAÍSA MALOUF – O Filho de Mil Homens
16. Premio PLATINO para Melhor Direção de Fotografia de longa-metragem
- AZUL SERRA – O Filho de Mil Homens
- AZUL SERRA – Homem com H
17. Premio PLATINO para Melhor Direção de Som de longa-metragem
- ANA LUIZA PENNA, MARTÍN GRIGNASCHI, Mp3S e ARMANDO TORRES JR, ABC – Homem com H
- LIA CAMARGO, ABC e TOCO CERQUEIRA – O Filho de Mil Homens
18. Premio PLATINO para Melhor Figurino de longa-metragem
- RITA AZEVEDO – O Agente Secreto
- GABRIELLA MARRA – Homem com H
19. Premio PLATINO para os Melhores Efeitos Especiais de longa-metragem
- JESUS CORRALES CLARK – O Último Azul
- JULIANO STORCHI – O Filho de Mil Homens
20. Premio PLATINO para Melhor Maquiagem e Cabelo de longa-metragem
- MARTÍN MACÍAS TRUJILLO – Homem com H
- MARTÍN MACÍAS TRUJILLO – O Filho de Mil Homens
21. Premio PLATINO para Melhor Minissérie ou Série de Televisão Cinematográfica de Ficção ou Documental
- MÁSCARAS DE OXIGÊNIO NÃO CAIRÃO AUTOMATICAMENTE- Produção: Morena Filmes -Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende e HBO – Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda
- ÂNGELA DINIZ: ASSASSINADA E CONDENADA. Produção: Conspiração – Andrucha Waddington e Renata Brandão e HBO – Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda
- OS DONOS DO JOGO. Produção: Paranoid Filmes – Manoel Rangel
22. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina em Minissérie ou Série de Televisão
- JOHNNY MASSARO como Fernando – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- CHICO DIAZ como Galego – Os Donos do Jogo
23. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina em Minissérie ou Série de Televisão
- BRUNA LINZMEYER com Lea – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- MARJORIE ESTIANO como Ângela Diniz – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
24. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Masculina Secundário em Minissérie ou Série de Televisão
- XAMÃ como Búfalo por Os Donos do Jogo
- FELIPE SIMAS como Daniel Cravinhos – Tremembé
25. Premio PLATINO para Melhor Interpretação Feminina Secundária em Minissérie ou Série de Televisão
- BIANCA COMPARATO como Ana Carolina Jatobá – Tremembé
- HERMILA GUEDES como Joana – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
26. Premio PLATINO para Melhor Criador/a em Minissérie ou Série de Televisão
- THIAGO PIMENTEL, PATRICIA CORSO e LEONARDO MOREIRA – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- HEITOR DHALIA – Os Donos do Jogo
27. Premio PLATINO para Melhor Música Original em Minissérie ou Série de Televisão
- ANTONIO PINTO e GUI FRANCISCHI – Os Donos do Jogo
- ANTONIO PINTO e GABRIEL FERREIRA – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
28. Premio PLATINO para Melhor Direção de Montagem Minissérie ou Série de Televisão
- KAREN HARLEY, QUITO RIBEIRO e RITA M. PESTANA – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- FERNANDO STUTZ, MAKI SHINTATE, TAINÁ DINIZ e HELENA MAURA – Pssica
29. Premio PLATINO para Melhor Direção de Arte Minissérie ou Série de Televisão
- MARCOS PEDROSO – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- CLAUDIO AMARAL PEIXOTO – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
30. Premio PLATINO para Melhor Direção de Fotografia Minissérie ou Série de Televisão
- PIERRE DE KERCHOVE – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- FERNANDO YOUNG e LULA CERRI – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
31. Premio PLATINO para Melhor Direção de Som em Minissérie ou Série de Televisão
- MOABE FILHO, PEDRO MOREIRA, TOMÁS ALEM, BERNARDO UZEDA, RODRIGO NORONHA e GUSTAVO LOUREIRO – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- FRED FRANÇA, DIANA RAGNOLE, DANIEL TURINI, JOÃO VICTOR COURA e VITOR MORAES – Maria e o Cangaço
32. Premio PLATINO para Melhor Figurino em Minissérie ou Série de Televisão
- GABRIELA CAMPOS – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- MARCELO PIES – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
33. Premio PLATINO para os Melhores Efeitos Especiais em Minissérie ou Série de Televisão
- MARCELO SIQUEIRA, ABC – Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça
- GUILHERME RAMALHO – Os Donos do Jogo
34. Premio PLATINO para Melhor Maquiagem e Cabelo em Minissérie ou Série de Televisão
- MARI PIN – Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente
- MARIAH DE FREITAS – Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
35. Prêmio PLATINO de Melhor Série de longa duração
- BELEZA FATAL. Produção: Coração da Selva – Geórgia Costa Araújo e HBO