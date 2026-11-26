Retrato íntimo e inédito de Rita Lee estreia no Canal Brasil
A última e inédita entrevista de Rita Lee é registrada em “Ritas”, um autorretrato íntimo e criativo que faz uso dos materiais de acervo pessoal da cantora, incluindo vídeos caseiros e conteúdos de celular, para retratar os mais de 60 anos de carreira de uma das mais irreverentes artistas brasileiras. Dirigido por Oswaldo Santana e Karen Harley, o documentário estreia no Canal Brasil neste sábado, dia 28, às 22h. O longa também estará disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video).
É a partir do próprio olhar e das palavras de Rita Lee que o documentário íntimo e autêntico se constrói, misturando fotos de arquivo, ilustrações entre cenas e paisagens sonoras. O longa destaca a trajetória musical da artista, explorando as diferentes e multifacetadas “Ritas” que existiram ao longo da sua vida, dentro e fora dos palcos, como poetisa, compositora, instrumentista, escritora, musa e até como uma figura mais reservada.
O filme mostra também a importância de outros grandes nomes da MPB na carreira de Rita Lee, como as suas trocas com Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, que a ensinaram a fazer música brasileira e a se tornar a pioneira do rock nacional.
“Ritas” foi indicado ao Prêmio Grande Otelo 2026 e exibido nos festivais É Tudo Verdade 2025 e Tribeca Lisboa 2025, em Portugal.