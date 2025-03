Romance de Leonardo Piana, “Sismógrafo”, será adaptado para o cinema

Primeiro romance do autor mineiro Leonardo Piana (foto), “Sismógrafo” será adaptado para o cinema pela Filmes de Plástico, produtora responsável por “Marte Um” e “O Dia que te Conheci”. Publicada pela Macondo, a obra – que venceu o Prêmio Cidade de Belo Horizonte e foi finalista do Jabuti e do Prêmio São Paulo de Literatura – conta a história de Eduardo, que, anos depois de deixar sua cidade natal, volta a Andradas levando na mochila um envelope cheio de fotografias de Tomás, seu primeiro namorado.

O livro chegou até o produtor Thiago Macêdo Correia através do cineasta Pedro Gonçalves Ribeiro. O processo de adaptação está em estágio inicial e vai ter roteiro e direção do próprio Pedro, que estreia na direção de longas com o filme. Assim como a Filmes de Plástico e o escritor Leonardo Piana, Pedro também é mineiro, e realizou dois curtas-metragens em festivais: “O Resto” (prêmios do júri popular e da Abraccine no CinePE; direção no Cine Ceará) e “Nowhere” (premiado em Oberhausen).

A adaptação de “Sismógrafo” faz parte de uma nova gama de projetos produzidos pela Filmes de Plástico com cineastas estreantes em longa-metragem de ficção. Além deste, a Filmes de Plástico está produzindo projetos de Letícia Simões, Karine Teles e Thiago Ricarte.

Já o novo romance de Leonardo Piana, com o título provisório de “O Lampejo Ocasional”, acabou de vencer também o Prêmio Cidade de Belo Horizonte. Nele, o autor propõe uma leitura da elasticidade dos laços familiares e da nossa relação com o mundo não humano.