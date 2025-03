Animação brasileira “Mundo Proibido” entra em cartaz nos cinemas essa semana

Criado por Alê Camargo na adolescência, o personagem Fujiwara Manchester estreou no conto “Vamos Dançar”, publicado na edição 55 (janeiro/fevereiro de 1992) do fanzine Somnium, do Clube de Leitores de Ficção Científica. O personagem deu origem à série animada brasileira “As Aventuras de Fujiwara Manchester”, com uma temporada exibida pela TV Cultura e TV Brasil.

O conto, que tratava de uma aventura num planeta distante habitado por trens carnívoros, serviu de base e inspiração para o roteiro de “Mundo Proibido”, que começou a ser produzido em 2018 e tinha previsão de estar pronto dois anos depois. A pandemia atrasou todo o processo de realização e, em 2022, o filme estreou no Festival Internacional de Animação de Annecy, dando início à carreira em festivais, onde foi premiado como Melhor Longa-metragem no Anima Córdoba International Animation Festival e no Cinefantasy International Fantasy Film Festival.

Com produção da Um Filmes e Buba Filmes, “Mundo Proibido” tem direção de Alê Camargo e Camila Carrosine e produção executiva de Arnaldo Galvão. No longa, o viajante aventureiro Fujiwara Manchester e sua namorada, Lydia, partem para uma jornada intergaláctica em busca de um tesouro perdido que pode deixá-los ricos.

Tanto a série quanto o filme “Mundo Proibido” contam com a participação do designer de animação digital e consultor Andrew Probert, criador da espaçonave Enterprise do longa “Star Trek: The Next Generation” e da máquina do tempo DeLorean, da saga “De Volta para o Futuro”. A produção também contou com outro design internacional, o argentino Alejandro Burdisio, que desenhou os trens carnívoros.

Totalmente produzido no Brasil, “Mundo Proibido” foi realizado em computação gráfica, mesmo padrão dos filmes internacionais da Disney, Pixar, Dreamworks e Ilumination, contribuindo para o desenvolvimento de equipes totalmente brasileiras. Todo o recurso público utilizado na produção voltou em forma de emprego, capacitação e entretenimento.