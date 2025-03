Cineasta iraniano Jafar Panahi é destaque no Sesc Digital

O Sesc Digital recebe em sua programação cinco novos títulos, incluindo dois longas-metragens recentes, do consagrado cineasta iraniano Jafar Panahi. O serviço de streaming gratuito do Sesc São Paulo pode ser acessado em todo o país, pelo site sesc.digital ou por meio do aplicativo Sesc Digital, disponível para download nas lojas Google Play e App Store.

Em “Táxi Teerã” (foto), Panahi cruza com seu táxi as ruas movimentadas da capital e principal cidade do Irã, Teerã. Conversando com os passageiros ao longo do trajeto, o diretor retrata a sociedade iraniana entre riso e emoção, abordando discussões sobre a política nacional, os costumes locais e a liberdade de expressão no cinema. O filme foi vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim, em 2015.

Na ficção 3 “Faces”, a renomada atriz Behnaz Jafari recebe um vídeo desesperador com o pedido de ajuda de uma garota, proibida por sua família a dar sequência aos seus estudos no Conservatório de Teatro no Teerã. Behnaz abandona sua filmagem e se une ao cineasta Jafar Panahi para ajudar a resolver os misteriosos problemas da jovem. Eles viajam de carro para a aldeia da menina, onde têm encontros divertidos com o povo encantador, mas logo descobrem que a proteção de antigas tradições é tão generosa quanto a hospitalidade local.