Korean Film Festival (KOFF) abre inscrições para mostra competitiva

O Korean Film Festival (KOFF) retorna ao Brasil em 2025 para sua terceira edição, consolidando-se como o mais importante evento dedicado à cinematografia sul-coreana no país. O evento levará ao público brasileiro uma programação repleta de longas e curtas-metragens que representam a diversidade e inovação do cinema coreano contemporâneo.

A edição de 2025 acontecerá entre os dias 15 a 18 de agosto, em Piracicaba, de 16 a 21 de setembro, em Belo Horizonte, e de 3 a 9 de outubro, em São Paulo, oferecendo exibições gratuitas, mostras competitivas e não competitivas, além de debates e atividades culturais.

Novamente o KOFF oferece uma oportunidade para trabalhos cinematográficos de diversos gêneros, que celebram a rica cultura da Coreia do Sul. As inscrições para curtas e longas-metragens vão até o dia 20 de maio. Os filmes deverão ter sido concluídos após janeiro de 2024. O regulamento está disponível no site do festival (www.koffko.com.br).

O KOFF 2025 exibirá produções sul-coreanas premiadas, sucessos de bilheteria inéditos no Brasil, assim como ampliará sua atuação convidando a inovadora produção independente da Coreia do Sul. A seleção contará com obras de diferentes gêneros, incluindo dramas, thrillers, ação e ficção científica.

O festival é dividido em duas mostras principais: Mostra Não Competitiva, que apresenta filmes que se destacaram internacionalmente nos últimos anos, trazendo obras consagradas e sucessos do cinema independente coreano; e Mostra Competitiva, com vários títulos selecionados entre produções da Coreia do Sul e do Brasil, que premiará os melhores filmes por voto popular.

O KOFF 2025 oferecerá prêmios que somam R$30 mil para as produções participantes da Mostra Competitiva. Além disso, estudantes de cinema poderão concorrer a um prêmio especial para a produção de curtas-metragens de 3 a 5 minutos sobre a Coreia do Sul. O curta vencedor será exibido durante o festival em São Paulo.

Além das exibições, o KOFF promoverá debates virtuais com diretores, roteiristas e atores sul-coreanos, fortalecendo o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Coreia do Sul. O festival também contará com oficinas de produção audiovisual em escolas públicas, incentivando novos talentos do cinema brasileiro.