“Pele de Rinoceronte”, de Marcello Ludwig Maia, começa a ser filmado no Rio de Janeiro

Foto: Camila Lucciola, Débora Falabella, Marcello Ludwig Maia e Naruna Costa © Cris Lucena

“Pele de Rinoceronte”, longa-metragem com direção de Marcello Ludwig Maia, começou suas filmagens, no Rio de Janeiro. O filme marca os 30 anos de atuação no cinema brasileiro da produtora República Pureza e tem lançamento previsto para 2026. A produção será protagonizada por Débora Falabella e Naruna Costa.

Elas interpretarão duas mulheres, além da própria vítima (Camila Lucciola), que têm seus destinos entrelaçados por um feminicídio que comoveu o Brasil nos anos 70. Uma repórter policial cobrindo o crime para um jornal popular, uma advogada que prepara a estratégia de acusação do réu, e a própria vítima do assassinato que sofre as consequências de terminar com o namorado lidam com diversas formas de opressão e violência masculina, enquanto procuram ser livres.

“Pele de Rinoceronte”, que tem roteiro original assinado por Josefina Trotta, traz ainda no elenco Irandhir Santos, Augusto Madeira, Daniel Rangel, Eli Ferreira, Alex Nader, Márcia Santos, entre outros.