Documentário “A Escrita Delas” traça um panorama da literatura feita por mulheres

Por muito tempo, as mulheres foram cerceadas e impedidas de expressarem seus talentos. Uma vez ultrapassadas as barreiras de gênero, os livros se tornaram uma voz para suas experiências, e a literatura feminina se consolidou. Parte dessa história é tema do documentário “A Escrita Delas”, que estreia com exclusividade no Curta!.

Escrito e dirigido por Vanessa de Araújo Souza, o filme investiga e disseca a produção literária feminina. Com imagens de apoio e entrevistas inéditas de grandes autoras brasileiras como Nélida Piñon, Marina Colasanti (morta em janeiro deste ano), Conceição Evaristo, Alice Ruiz, Ana Maria Gonçalves e Helô Teixeira, o longa debate como e em que casos elas foram influenciadas por questões de gênero.

Numa história marcada pelo preconceito e por vozes abafadas, o documentário apresenta o percurso da literatura feminina. Do desejo de construir uma escrita e uma voz próprias, surgem pioneiras como a poeta Gilka Machado (1893-1980) e a romancista Maria Benedita Bormann (1853-1895), ousando, inclusive, tratar de sexualidade e erotismo.

Em “A Escrita Delas”, o protagonismo feminino vai além das páginas e das letras. Colocando sob o holofote as artistas que criam cenários, personagens e reflexões sobre o nosso mundo, o documentário proporciona a elas o debate sobre a literatura feita por mulheres.

“A Escrita Delas” é uma produção da Lascene Produções. O documentário também pode ser visto no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br). A estreia é no dia temático Quintas do Pensamento, 27 de março, às 22h20.