Nesta sexta-feira, dia 27, a partir das 17h30, o Canal Brasil exibe a Trilogia Caco Ciocler, com o documentário “Partida” (foto) e os inéditos “O Melhor Lugar do Mundo É Agora” e “Eu Não te Ouço”, em uma sequência de filmes que retratam momentos cruciais da polarização política e social recente do país, misturando documentário, ficção e relatos pessoais para refletir sobre divisões que atravessaram famílias, amizades e o próprio espaço democrático.

Em “Partida”, que dá o start na programação, às 17h30, Caco Ciocler mistura documentário e ficção em uma viagem de ônibus rumo ao Uruguai. Ao lado de um grupo de cineastas e do empresário conservador de direita Léo Steinbruch, a atriz Georgette Fadel diz se candidatar à presidência da República em 2022 para passar o réveillon com o ex-presidente Pepe Mujica. Como um experimento social, o filme assume as características de um road movie e se diverte com a ambiguidade dos próprios limites entre a verdade e a encenação.

Em seguida, às 19h15, vai ao ar o inédito “O Melhor Lugar do Mundo É Agora”, outro longa de Caco Ciocler que mistura realidade e ficção, desta vez, retratando o impacto da pandemia de Covid-19 na arte, no cinema e no trabalho dos atores. É no contexto de isolamento social que o diretor, por meio de conversas e encontros virtuais, entrevista atores e organiza jogos cênicos de improvisação.

Nesse formato, o filme investiga o ofício da profissão, a desvalorização de políticas públicas para a cultura nacional e os sentimentos de confinamento e angústia da classe artística. No elenco, estão Luciana Paes, Eduardo Estrela, Eliseu Paranhos e Lorena Silva, estão também Georgette Fadel e Márcio Vito, que reaparecem em “Partida” e “Eu Não te Ouço”.

“O Melhor Lugar do Mundo É Agora” venceu o Prêmio do Público de Melhor Documentário Nacional, na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo 2021, foi exibido no Festival do Rio 2021, no Inffinito Brazilian Film Festival 2022 e recebeu Menção Honrosa do Júri no Festival de Santos 2022. O documentário também está disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video).

Já no também inédito “Eu Não te Ouço”, que encerra a trilogia, o diretor aposta na ficção para encenar a polarização política brasileira a partir de um episódio real ocorrido no contexto das eleições presidenciais de 2022: um homem tenta impedir que um caminhão atravesse um protesto de apoiadores de Jair Bolsonaro, se pendura no veículo e é arrastado por quilômetros.

O filme usa o vidro do automóvel como barreira de diálogo entre os dois personagens, ambos interpretados por Márcio Vito. O motorista do caminhão e o “patriota” gritam um ao outro e, sem se escutar, protagonizam uma metáfora que vai além da divisão entre esquerda e direita, e alcança o campo de discussões entre democratas e antidemocratas.

“Eu Não te Ouço” conquistou o Prêmio de Melhor Ator (Márcio Vito), na Mostra Novos Rumos do Festival do Rio 2025 e, no mesmo ano, foi exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.