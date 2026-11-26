O curta-metragem brasileiro “Violeta” conquistou o prêmio de Melhor Curta do Júri, no Film Girl Film Festival, em Chicago, nos Estados Unidos, e integrou a programação do World Culture Film Festival Karachi, no Paquistão.

Dirigido, roteirizado e protagonizado por Bi Naluna, o filme é uma coprodução entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Inspirado em experiências reais vividas pela diretora, “Violeta” acompanha uma mulher após a perda de seu bebê, explorando as transformações emocionais do luto gestacional.

O curta brasileiro já passou por 8 países e foi premiado em outros festivais em categorias como Melhor Atriz, Melhor Performance e Melhor Direção de Curta. “Violeta” marca a estreia de Bi Naluna na direção cinematográfica, após duas décadas de atuação nas artes da cena e uma carreira construída entre o Brasil e a Colômbia.

A obra, produzida pela Rama e distribuída em festivais pela Première Film, tem corroteiro de Felipe Dagort, direção de fotografia e montagem de Marcos Oliveira, direção de arte de Fernanda Ugalde, maquiagem de Rogério Pomorski, desenho de som de Ronaldo Palma e trilha sonora de Luís Bittencourt, além da participação especial de Eneida Ferreira, Roma Ferreira e Eunice Pugliero.

Recentemente, no Brasil, o curta recebeu ainda a Menção Honrosa do Júri, na Mostra Sinprosm do 18º Santa Maria Vídeo e Cinema, no Rio Grande do Sul. O reconhecimento foi concedido “pela coragem e entrega da realizadora na abordagem do tema do luto gestacional, dando visibilidade a uma experiência particular, vivenciada por diversas mulheres, e pela ousadia em romper com silenciamentos sobre o universo feminino.”

Esta etapa de distribuição conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Maravilha, em Santa Catarina, por meio do Departamento de Cultura, viabilizando a continuidade da circulação do filme em festivais internacionais.