“Muito Prazer”, novo filme de Jorge Furtado, estreia inédito e exclusivo no Telecine nesta sexta-feira, dia 27 de novembro. A comédia chega ao catálogo, disponível dentro do Globoplay, Prime Video Channels e via operadoras, e será exibida no Telecine Premium, no sábado (28), às 22h, e no Telecine Pipoca, no domingo (29), às 20h. Protagonizado por Daniel de Oliveira, Luisa Arraes e Samantha Jones, o longa acompanha Rubem, um motorista de aplicativo que herda o decadente Motel Pérola e, ao lado de Grace, ex-funcionária que ainda vive em uma das suítes, decide reabrir o negócio.

A tentativa de salvar o motel ganha novos rumos com a chegada de Nalva (Samantha Jones), que propõe gravar os encontros íntimos dos clientes e vender os vídeos em sites eróticos, preservando suas identidades. O elenco também conta com Drica Moraes e Felipe Velozo, e o longa é uma coprodução da Globo Filmes.