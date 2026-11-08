O 8º Tudo Sobre Mulheres – Festival de Cinema Feminino abriu inscrições gratuitas para suas mostras de curtas e longas-metragens. Com o tema “Travessias e Encruzilhadas”, o evento recebe produções brasileiras até 8 de janeiro de 2027, por meio de formulário no site oficial, tudosobremulheres.com.br. A oitava edição ocorre entre 22 e 26 de março de 2027, em Cuiabá (MT), com entrada gratuita para o público.

Podem concorrer obras de ficção, documentário, animação, experimental e linguagens híbridas que abordem temas ligados às mulheres. Os curtas-metragens (de até 40 minutos, incluindo créditos) disputam a Mostra Encruzilhada, que premiará o melhor filme, escolhido pelo júri, com R$5 mil e troféu. Já os longas (com mais de 70 minutos, incluindo créditos) integram a Mostra Travessia, que selecionará até quatro títulos; cada escolhido receberá R$1.500 pelo licenciamento de exibição e concorrerá ao troféu definido por voto popular.

Para participar, os filmes precisam ter sido concluídos a partir de 1º de janeiro de 2025, ser inéditos em exibições públicas em Mato Grosso e permanecer fora de plataformas de streaming (gratuitas ou pagas) durante o festival. A chamada está aberta a obras dirigidas por pessoas de qualquer gênero, e o regulamento completo está disponível nos canais oficiais do evento.

Além das mostras competitivas, a programação de 2027 – que ganha identidade visual inspirada na obra Mulher Amefricana, do artista plástico mato-grossense Humberto Espíndola – contará com a Mostra Kaxé de Cinema Indígena, oficinas, debates e a sessão acessível “Quer Ver? Escuta!”, voltada a pessoas cegas e com baixa visão, com audiodescrição e visita tátil ao acervo histórico do Cineclube Coxiponés.