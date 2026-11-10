“Peixe Abissal” traduz o universo lírico, a memória e a reinvenção do artista Luís Capucho

O longa-metragem “Peixe Abissal”, dirigido, roteirizado e produzido por Rafael Saar, mergulha no universo lírico, selvagem e autobiográfico do escritor, cantor e compositor capixaba Luís Capucho. Exibido na Mostra Aurora da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o documentário retrata a trajetória do artista que transformou a convivência com o HIV e as sequelas físicas em potente matéria de reinvenção artística.

A obra acompanha os caminhos de Capucho desde a sua infância em Cachoeiro de Itapemirim e juventude em Niterói até a consolidação de sua carreira na literatura, pintura e música. O filme resgata momentos decisivos de sua vida, como o diagnóstico de HIV nos anos 1990 e o período de coma em 1996 decorrente de uma neurotoxoplasmose. A partir do processo de recuperação e do reencontro com a própria voz, o artista reconstruiu a sua expressão criativa por meio de canções emblemáticas e obras literárias como “Cinema Orly” (1999) e “Mamãe me Adora” (2012).

Entre a intimidade do cotidiano e a ficção autobiográfica, a narrativa atravessa temas recorrentes na criação de Capucho, como a relação afetuosa com a mãe, o cotidiano no centro da cidade, o submundo gay e o fascínio por cinemas de rua. A produção traz registros de ensaios e apresentações ao lado de parceiros e nomes marcantes da cultura brasileira, contando com as participações de Ney Matogrosso, Teuda Bara, Pedro Paz, Mery Alentejo e Maurício Lima, Kali C., Marcos Sacramento, entre outros.

A construção visual do longa é assinada pelo diretor de fotografia Matheus da Rocha Pereira e pela direção de arte de Luciano Caetano, enquanto a montagem foi desenvolvida por Luciano Carneiro e Rafael Saar. Viabilizado com recursos do Edital de Fomento ao Audiovisual de Niterói e do Fomento à Cultura Carioca (Linha LGBT), o projeto teve destaque internacional ao participar, em Turim, do Lovers Film Festival, no Brasil, no CineMundi e no laboratório de montagem PanLab. Participou também de festivais como Havana e In-Edit Brasil e foi contemplado como os prêmios de Melhor Documentário no Queer Lisboa e Melhor Direção no FIDBA — Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires.

“Peixe Abissal” estreia comercialmente nos cinemas dia 12 de novembro, pela Descoloniza Filmes.