Paulo Henrique Fontenelle lança “Nação Ubuntu – A Voz dos Silenciados”

“Nação Ubuntu – A Voz dos Silenciados”, novo longa de Paulo Henrique Fontenelle, chega aos cinemas brasileiros em 12 de novembro, com distribuição da Downtown Filmes. A produção é de Iafa Britz, da Migdal Filmes. O documentário teve estreia mundial na Première Brasil do Festival do Rio e também foi exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Criado em 1994 para receber dez mil pessoas, o campo de Dzaleka abriga hoje cerca de 60 mil refugiados, vindos de países como Ruanda, Burundi, Moçambique, Somália e, sobretudo, da República Democrática do Congo. Sem permissão para deixar o local ou exercer qualquer atividade profissional, eles enfrentam extrema pobreza e preconceito. Foi nesse cenário que Maick Mutej, Prince Kalolo, Felly B. Zihalirwa e Frank Donatien criaram o “Nação Ubuntu”, projeto que cresceu com o apoio da ONG brasileira Fraternidade sem Fronteiras e se inspira na filosofia africana que dá nome ao filme e significa “Eu sou porque nós somos”.

Além de registrar a transformação promovida na comunidade, a obra denuncia a guerra civil congolesa, pouco noticiada fora da África, e os interesses econômicos e geopolíticos por trás dela.

O lançamento coincide com os 20 anos de carreira de Fontenelle, dedicados a resgatar personagens e episódios da história brasileira, como Arnaldo Baptista, João Goulart e o caso da Escola Base. Agora, esse trabalho de preservação da memória atravessa fronteiras para registrar a história de refugiados africanos.

Antes de chegar ao circuito comercial, o filme percorreu o país em 18 pré-estreias e sessões especiais organizadas com a Fraternidade sem Fronteiras, de Uberlândia a Salvador, passando por cidades como Brasília, Campinas e Recife.