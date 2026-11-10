“Deixe-Me Viver”, estrelado por Mônica Carvalho, estreia nos cinemas

Foto © Thamires Silva

Após ser selecionado para o Marché du Film, na 79ª edição do Festival de Cannes, e realizar sua première mundial na 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival, em Miami, o longa “Deixe-me Viver” estreia nos cinemas de todo Brasil em 12 de novembro.

Dirigido por Walther Neto, e protagonizado por Mônica Carvalho, Cat Dantas e Humberto Marins, o filme conta ainda com Roberta Rodrigues, Stephano Strand, Daniela Albuquerque, Luciana Vendramini, Jeniffer Setti, Oscar Magrini, Fernanda Arraes, Eduardo Silva e Laura Proença no elenco. A produção também tem participações especiais da cantora Gilmelândia e do líder indígena João Pataxó.

A trama acompanha Andrea (Mônica Carvalho), uma mãe dedicada ao trabalho, mas distante do cotidiano da filha, Julia (Cat Dantas), de 14 anos. Quando a adolescente recebe o diagnóstico de um câncer terminal, decide interromper o tratamento para viver intensamente o tempo que lhe resta. Diante do pedido da filha, Andrea resolve contrariar médicos, familiares e protocolos legais e parte com ela para Trancoso, no sul da Bahia, em uma jornada de redescobertas, afeto e transformação.

Em meio às paisagens da região, as duas vivenciam experiências que dão um novo sentido à relação entre mãe e filha: o mar, o forró, a descoberta do primeiro amor, a celebração de uma festa de 15 anos e o contato com a espiritualidade do povo Pataxó. Em um lugar onde cada instante ganha um significado especial, Andrea e Julia encontram a oportunidade de se reconectar e ressignificar a vida diante do tempo que lhes resta.

Com roteiro de Michele Muniz, Mônica Carvalho e Marcelo Corrêa (da Sala Eme ao Cubo), “Deixe-me Viver” aborda temas como o amor entre mãe e filha, a finitude e os limites das decisões médicas e familiares. O longa também traz à discussão a ortotanásia, prática que busca respeitar o processo natural da morte, sem prolongar artificialmente a vida, e os dilemas éticos relacionados às escolhas no fim da vida. Ao acompanhar a jornada de Andrea e Julia, o longa propõe uma reflexão sobre o direito de participar das decisões que afetam a própria existência e sobre a importância dos vínculos afetivos diante da possibilidade da perda.

A obra é uma produção da Yva Filmes, WN Produções e PRH-9 Produções. Além de Trancoso (BA), as filmagens ocorreram em diferentes locações do interior e da capital paulista, incluindo Campinas e Presidente Prudente.

Assinada pelo diretor Walther Neto, pianista, compositor e regente, em parceria com o músico Maurício Domene e artistas locais, a trilha sonora é um dos destaques de “Deixe-me Viver”. Com sete canções, o repertório incorpora a voz, os sotaques, valorizando a identidade cultural de Trancoso, conectando a música às paisagens e às experiências dos personagens.

Entre as canções está “Me Deixe Viver”, de Marcos Fagner de Almeida Vieira, que nasceu de um encontro com Walther Neto no Quadrado de Trancoso e traduz a ideia de que a música pode representar outras possibilidades de vida. “Raio de Luz”, de Fabiana Sancon e Walther Neto, que traz a voz da cantora, foi gravada em Trancoso e integra uma cena do filme. Já “Pedido a Deus”, de Marcinho Sant’Ana, o Poeta da Sanfona, e seu trio, surgiu de uma apresentação no restaurante Janet e traduz os sentimentos de Miguel.

A trilha também valoriza a cultura indígena com “Voa Passarinha”, de João Pataxó, Carlos Odas e Walther Neto, interpretada por Roberta Ferreira Cunha, esposa de João. A canção incorpora a língua e a identidade da comunidade Pataxó e foi gravada na Aldeia Porto do Boi, em Caraíva. Completam o repertório “Vem Vida”, de Carlos Odas e Walther Neto, na voz de Fernanda Ouro; “Hoje Eu Quero um Instante”, de Mauricio Domene, Jonas Paulo e Walther Neto, interpretada por Jonas, e “No Caminho pro Dia”, com música e letra de Walther Neto e voz de Julia Ferreira.