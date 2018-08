O roteirista e diretor Rafael Terpins apresenta a trajetória de seu tio, Tico Terpins, em uma das bandas de rock mais conhecidas do Brasil entre os anos 1970 e 1980, o Joelho de Porco. Baixista e líder do grupo, Tico foi pioneiro ao lançar canções que satirizavam a política nacional e ainda ao ser uma das primeiras bandas a se lançar de forma independente no cenário musical. Constituído por animação, material de arquivo pessoal e televisivo, o documentário também conta com depoimentos de familiares e integrantes da banda, como o vocalista e baterista Próspero Albanese, Netinho e o produtor Julio Calasso.

André Abujamra assina a trilha original do longa, que teve sua produção iniciada em 2013, participou do 41º Mostra Internacional de Cinema em 2017 e foi um dos finalistas na Competição Novos Diretores. “Meu Tio e o Joelho de Porco”, que é uma produção de A Fantástica Fábrica de Filmes em coprodução com Canal Brasil, tem estreia marcada para o dia 31 de agosto, no Projeta às 7, parceria da Cinemark com a distribuidora Elo Company.