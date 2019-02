“Lembro Mais dos Corvos”, protagonizado por Julia Katharine e dirigido por Gustavo Vinagre, estreia nesta quinta-feira, dia 21 de fevereiro, por meio do projeto Sessão Vitrine Petrobras. Em algumas sessões, após o longa, será exibido o curta-metragem “Tea for Two”, de Julia Katharine e estrelado por Gilda Nomacce, o que faz dele o primeiro filme dirigido por uma mulher trans que estreia em circuito comercial no Brasil.

“Lembro Mais dos Corvos”, produção da Carneiro Verde Filmes, é um monólogo de uma personagem em uma noite de insônia, que mistura documentário, ficção e improviso. O diretor e a atriz se se conhecem há dez anos e já fizeram três curtas-metragens juntos (“Os Cuidados que se Tem com o Cuidado que os Outros Devem Ter Consigo Mesmos”, “Filme-Catástrofe” e o inédito “Medo Medo Medo”). Julia é corroterista do filme, ao lado de Gustavo. O filme é baseado em histórias da própria atriz e coisas que o diretor imaginava sobre sua vida.

Já o curta-metragem “Tea for Two” narra a história de um triângulo amoroso, e é o primeiro filme dirigido por Julia Katharine. Cinéfila apaixonada e atriz, Julia escolheu a comédia dramática para seu primeiro exercício como diretora.

A protagonista do filme é Silvia (Gilda Nomacce), uma cineasta de meia idade que teve um grande filme de sucesso no passado, vive seus dias entre discos, livros e um certo ressentimento – por jamais ter conseguido obter o mesmo sucesso com outro projeto, e também por ter sido deixada por sua ex-mulher, a atriz Isabel (Amanda Lyra). No mesmo dia em que Isabel surpreende Silvia com uma declaração de amor e um pedido de retomada do relacionamento, Silvia conhece a terceira ponta do triângulo: sua vizinha e mulher trans Isabela (interpretada pela própria Julia Katharine).