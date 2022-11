“Paloma”, de Marcelo Gomes, chega aos cinemas

“Paloma”, de Marcelo Gomes, consagrado como o Melhor Longa da mostra competitiva da Première Brasil do Festival do Rio de 2022, além do prêmio de Melhor Atriz, para Kika Sena, que interpreta a personagem-título, e o Prêmio Félix, concedido a obras com temática LGBTQIA+, estreia em circuito nacional, no dia 10 de novembro, após ser exibido na 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Arte-educadora, diretora teatral, poeta e performer brasileira, Kika Sena se tornou a primeira atriz transexual a receber o prêmio no Festival do Rio. No filme, sua personagem sonha em se casar na igreja católica, com seu namorado Zé (Ridson Reis). Eles já vivem juntos, e criam uma filha de 7 anos chamada Jenifer (Anita de Souza Macedo). O padre, porém, recusa o pedido, mas nem por isso Paloma desistirá de realizar seu sonho.

Porém, precisará enfrentar o preconceito e o conservadorismo para realizar esse seu desejo. O roteiro partiu de uma notícia que o diretor leu num jornal sobre uma mulher trans que sonhava em casar numa igreja católica com véu e grinalda.

Produzido pela pernambucana Carnaval Filmes, em coprodução com a portuguesa Ukbar Filmes, o longa será lançado em cinemas pela Pandora Filmes, e já foi exibido em festivais internacionais, em cidades como Londres e Huelva, e fez sua première mundial no Festival de Munique em julho passado.

Roteirizado por Gomes, Armando Praça e Gustavo Campos, “Paloma” tem em sua equipe artística Pierre de Kerchove, na direção de fotografia; Rita M. Pestana assina a montagem; e a direção de arte é de Marcos Pedroso (“Cinema, Aspirinas e Urubus, “Madame Satã”). O casting foi feito por Maria Clara Escobar e a preparação de elenco por Silvia Lourenço. A produção do filme é de João Vieira Jr. e Nara Aragão.