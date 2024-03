“Antígona 442 a.C.”, filme a partir da peça de Andrea Beltrão estreia no Curta!

Vista por mais de 40 mil pessoas, a peça “Antígona”, protagonizada por Andrea Beltrão, ganhou uma inovadora adaptação cinematográfica. Essa é a premissa de “Antígona 442 a.C.”, que chega ao Curta! com exclusividade no Dia Mundial do Teatro, após passar por festivais e mostras de cinema. Dirigido por Maurício Farias, o filme não se contenta em ser uma câmera virada para o palco e vai muito além, fazendo uso de recursos cinematográficos para expandir a origem teatral do texto.

A peça “Antígona” remonta a tragédia homônima escrita por Sófocles há 2.500 anos e trata do confronto entre o Estado e o cidadão. No espetáculo, Andrea Beltrão é a personagem-título, uma jovem princesa filha de Édipo e Jocasta. Desejando honrar a morte de seu irmão Polinices, morto em guerra, ela enfrenta o rei Creonte, cuja ordem era a de deixá-lo sem sepultamento. Ao desobedecer a determinação real, Antígona paga com a própria vida.

Ao contrário do autor original, que adapta um mito já conhecido para o teatro, Beltrão e Amir Haddad, que assina a dramaturgia ao seu lado, partem do teatro para o mito. Outra inovação é que a tragédia de Sófocles conta com 15 personagens, porém é representada apenas por Andréa.

O filme inicia com um prólogo de Millôr Fernandes: “e assim a história avança, em luta fratricida, ódio mortal, violência coletiva, tudo pago por fim, naturalmente, com a escravidão do povo, na derrota final.”, e segue encenando o texto da peça. Com intensidade e a mais profunda entrega, Beltrão ora aparece maquiada em cima do palco, ora aparece de rosto limpo como se estivesse ensaiando. Nos trechos em que aparece em seu estúdio, constrói mapas mentais pelas paredes, replicando um recurso utilizado em cena. Assim, ela mostra que um espetáculo é composto também pelo o que está além do palco, exibindo o que é invisível para a plateia.

“Antígona 442 a.C.” também estará disponível no CurtaOn, no especial Gente de Teatro, composto por outras produções que homenageiam grandes nomes dos palcos. A produção é da Boa Vida Produções e da Taba Filmes. A estreia é no Curta! é no dia temático Quartas de Cena e do Cinema, 27 de março, às 22h30.