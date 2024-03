“Urubus”, de Claudio Borrelli, estreia no Canal Brasil

“Urubus”, primeiro longa-metragem do cineasta Claudio Borrelli (“Pixadores”), estreia no Canal Brasil no dia 27, às 22h30. Com produção executiva de Fernando Meirelles, o filme teve sua grande estreia nacional na 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, onde venceu os troféus de Melhor Filme Brasileiro pelo público e pela crítica. Além disso, a obra foi premiada em diversos festivais internacionais, como no renomado Fabrique du Cinéma Awards, onde ganhou a categoria Melhor Filme de Longa-Metragem Internacional.

A história acompanha Trinchas (Gustavo Garcez), jovem paulista aventureiro e ousado que comanda um grupo de pichadores que escala os edifícios mais altos de São Paulo. Tudo muda quando ele conhece Valéria, interpretada por Bella Camero, uma estudante de pós-graduação em arte, e uma paixão nasce entre os dois. A partir daí, se intensifica o desejo dos artistas de deixar suas marcas e tentar mudar o conservador cenário cultural, e surge o plano de invadir a 28ª Bienal de São Paulo. Baseado em fatos reais, esse protesto abalou a cena artística internacional e abriu portas para artistas de rua. O roteiro de “Urubus” é assinado por Borrelli e Mercedes Gameiro, em parceria com Djan Ivson, um dos pichadores mais respeitados de São Paulo com grande participação nos movimentos de protesto mostrados no filme.