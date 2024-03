O autismo (ou TEA – Transtorno do Espectro Autista) vem ganhando o espaço que merece no cinema brasileiro. Ganhou também importante livro – “Arthur, um Autista no Século XIX” – da psicanalista e professora da USP Maria Cristina Kupfer, obra enriquecida com posfácio sobre o Autismo no Século XXI.

Antes do tempo presente, só o cinema norte-americano dedicara importantes filmes ao tema. O mais famoso deles – “Rain Man” (Barry Levinson, 1989) – teve como protagonistas os astros Dustin Hoffman (premiado com o Oscar, por seu desempenho) e Tom Cruise. E alcançou imensa repercussão. Outros títulos, incluindo longas de animação e documentais, foram realizados no mundo anglo-saxão.

Recentemente, o cineasta cubano Fernando Pérez, dirigiu “El Mundo de Nelcito”, narrativa que assume o ponto de vista de um jovem portador do transtorno. E a Mostra de Cinema Chinês no Brasil, promovida pelo Instituto Confúcio da USP, apresentou, ano passado, o tocante “Irmãos”, de Guo Xiuzhuan. Dois jovens, um deles autista, são obrigados a lidar, sozinhos, com as adversidades da vida. O fazem na base do apoio mútuo.

O cineasta baiano-brasiliense André Luiz Oliveira, diretor de “Loucos por Cinema”, vencedor do Festival de Brasília, em 1994, finalizou nos últimos anos, dois longas-metragens com personagens portadores de TEA – um documental (“Meu Amigo Lorenzo”) e um ficcional (“Ecos do Silêncio”). Ambos destacam a musicoterapia como um dos caminhos para o desenvolvimentos dos portadores do transtorno.

No próximo 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, Brasília assistirá à pré-estreia de “Meu Amigo Lorenzo”, premiado como melhor filme pelo júri popular do Festival Primavera del Cine, em Vigo, na Espanha. O lançamento acontecerá no Cine Cultura, no Shopping Liberty Mall.

A sessão será seguida de apresentação musical de Lorenzo Barreto, que é autista e pianista. Depois do recital, a equipe do filme conversará com o público. Entre eles, estará Clarisse Prestes, companheira de André e dedicada terapeuta, que fez da música a sua estrada de diálogo com os portadores de TEA.

Na quinta-feira, dia 4, “Meu Amigo Lorenzo” estreia no circuito comercial. Primeiro, na capital da República. Depois, dia 11 de abril, em Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. No dia 18, o filme chega a Salvador e Rio de Janeiro (nestas cinco cidades, no circuito Espaço Itaú de Cinema).

O autismo – vale lembrar aos que não estão familiarizados com o assunto – é um transtorno no desenvolvimento infantil, de natureza multifatorial, que afeta a capacidade de relacionamento com pessoas e ambiente, por apresentar prejuízos na comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos.

Os dados mostram a importância do tema. Relatório do CDC (Centers for Diseases Control and Prevention), dos EUA, publicado em 2023, constata que uma em cada 36 crianças, aos 8 anos de idade, é diagnosticada com TEA. Entre os mais de 200 milhões de brasileiros (IBGE, 2022), calcula-se que o número de pessoas com o transtorno chegue perto de 6 milhões. Esse número representa aumento de 22% em relação a estudo anterior, feito em 2018.

André Luiz Oliveira, que se aproximou do transtorno por sua convivência com a musicoterapeuta gaúcha Clarisse Prestes, lançará, ainda esse ano, o ficcional “Ecos do Silêncio”, que tem suas vivências com Lorenzo como fonte fertilizadora. Este filme, com locações no Brasil, Argentina e Índia, conta a história de Davi (Thales Cabral, melhor ator na Mostra Brasília), jovem músico, angustiado desde pequeno por não conseguir comunicar-se com seu irmão autista. Em busca de mecanismos que lhe permitam comunicar-se com o rapaz, ele decide frequentar uma escola de Musicoterapia, na Argentina. De lá, parte para experiência ainda mais profunda, junto a músicos tradicionais indianos.

Além de cineasta, André é músico e compositor. Toca, entre outros instrumentos, a cítara. E mantém profundo diálogo com a cultura da Índia, hoje o mais populoso país da Ásia (ultrapassou a China) e do mundo.

Quem assistir, antes de “Ecos do Silêncio”, ao documentário “Meu Amigo Lorenzo”, terá razões ainda mais substantivas para melhor fruição da obra ficcional. Mas os dois filmes são independentes e cada um tem suas qualidades, que são muitas.

A sinopse do documentário é precisa: “Uma criança especial, uma musicoterapeuta e um cineasta-músico vivem um encontro inesperado”. Juntos, esse trio realiza, ao longo de uma década e meia, um (futuro) documentário que “reflete sobre o poder da música e do acolhimento” como ferramentas capazes de permitir a expressão mais profunda da personalidade de uma criança com autismo.

“Meu Amigo Lorenzo”, construído com “empatia, amizade e afeto”, foi-se fazendo como um aprendizado. Tudo começou num “setting” de musicoterapia (ambiente especial onde se dá o atendimento), quando André foi convidado a registrar as sessões terapêuticas de uma criança autista, que contava apenas quatro anos.

A empatia entre o cineasta-músico e a criança (Lorenzo Barreto) se deu de forma imediata. As filmagens foram se multiplicando ao longo da infância e da adolescência de Lorenzo. Vemos, portanto, ricos registros da transformação de um menino em jovem adulto. Como víramos, antes, no envolvente filme “Boyhood: Da Infância à Juventude” (Richard Linklater, 2014). No filme norte-americano, o realizador acompanhou a vida do garoto Mason, durante 12 anos.

André Luiz, que acompanhou, com sua micro-equipe, as transformações de Lorenzo por período ainda maior que o registrado por Linklater, não nega as dificuldades que encontrou pelo caminho: “percebi que Lorenzo, portador de enormes dificuldades psicomotoras, tinha também imensas qualidades musicais. Fiquei impactado”. Resultado: o processo de convivência por 15 anos permitiu “o nascimento de amizade musical, na qual o amor foi o caminho para o desenvolvimento da personalidade artística da criança”.