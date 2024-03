Estão abertas as inscrições para o 28º Inffinito Film Festival

A 28ª edição do Inffinito Film Festival será realizada, presencialmente, em Miami e Nova Iorque e, virtualmente, em todo o território americano, entre agosto e setembro. As inscrições estão abertas até o dia 3 de maio para longas e curtas-metragens de cineastas brasileiros. Considerado um dos principais eventos culturais brasileiros no exterior, o Inffinito Film Festival leva mais uma vez aos Estados Unidos o melhor da recente produção cinematográfica, com o objetivo de mostrar a plateias estrangeiras a excelência do cinema brasileiro. Este ano, celebra ainda o marco de 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, e vai realizar encontros com realizadores no Consulado Geral do Brasil, em Nova Iorque, estreitando a conexão cultural e artística entre os dois países.

Os filmes selecionados para as Mostras Competitivas concorrem ao troféu “Lente de Cristal” nas categorias de longa-metragem de ficção, documentários e júri popular (que premia melhor filme, melhor documentário e melhor curta). Com a promessa de divulgar o cinema brasileiro para o mercado internacional e celebrar a diversidade e representatividade do país com cerca de 100 filmes de todas as regiões do país, o evento realiza sessões cinematográficas, shows e exibições presenciais e virtuais, através da plataforma de streaming www.inff.online.

O Inffinito Film Festiival acontecerá em Nova Iorque de 16 a 25 de agosto. Lá, serão realizadas mostras ao ar livre em três importantes parques da cidade – Brooklyn Park, Astoria Park e o icônico Central Park –, além de sessões no Village East Cinema by Angelika e encontros com o mercado audiovisual no Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque. Logo depois, a mostra embarca para Miami, onde ocorrerão exibições do festival do dia 9 de setembro ao dia 29. A mostra competitiva será realizada no cinema SilverSpot, que oferece um espetáculo imersivo com a maior tela de cinema da Flórida. De 9 a 29 de setembro, acontecerá a mostra virtual com exibição de filmes brasileiros para todo o território americano através da plataforma de streaming www.inff.online.

A curadoria é assinada por Adriana L. Dutra, Ricardo Cota, Liliana Kawase e Laura Fernandes, e o festival tem patrocínio do governo da Flórida, cidade de Miami e Miami Beach, City Parks Foundation New York, Garcia Family Foundation, Embratur, Itamaraty e os Consulados Gerais de Miami e Nova Iorque.

Para acessar o regulamento do festival e realizar as inscrições dos filmes, basta entrar na plataforma da Inffinito, no https://inff.online/inscricao.