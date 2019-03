Acontece no sábado, 9/03, às 10h, no Cinearte (Conjunto Nacional), em São Paulo, a mostra de encerramento da 5ª edição do projeto É Nóis na Fita – Curso Gratuito de Cinema, dirigido a jovens de 15 a 20 anos.

No evento, serão exibidos 10 curtas que foram realizados pelos alunos que participaram do projeto em 2018. A sessão conta ainda com a presença da montadora e curadora Cristina Amaral, parceira histórica de diretores icônicos do cinema paulista, como Carlos Reichenbach e Andrea Tonacci.

O curso foi idealizado e tem a coordenação pedagógica de Eliana Fonseca, que é atriz, diretora e roteirista, graduada em cinema pela ECA-USP e em teatro pela EAD.

Conhecida do público pelo seu trabalho como atriz em TV (Rá-Tim-Bum, TV Cultura), Eliana dirigiu 4 longas e 5 curtas-metragens, esses últimos premiados no Brasil e exterior.

Com patrocínio do Bradesco desde a 1ª edição, o projeto chega agora a sua 6ª edição. O primeiro curso de 2019 será realizado na EMEF Prof. Antonio Duarte de Almeida, na Zona Leste da capital paulista. As inscrições para a seleção dos candidatos já estão abertas e podem ser feitas até 23 de março. Serão 25 vagas para jovens entre 15 e 20 anos. As aulas irão de 13 de abril a 16 de junho, aos sábados e domingos, das 9h às 18h.

Ao longo de nove finais de semana, os alunos entram em contato com todas as etapas da criação e produção audiovisual – roteiro, direção, fotografia, arte, som, edição e finalização – com profissionais e professores das melhores faculdades de audiovisual de São Paulo. E ainda produzem dois curtas-metragens.

A carga horária do curso é dividida entre teoria e prática, mas o ápice do processo, segundo os próprios alunos, são os dias de gravação do curta.

Desde sua 1ª edição, o projeto já atendeu 600 jovens alunos, responsáveis pela realização de 50 curtas-metragens. Destes, uma série de títulos foi exibida em festivais do Brasil e do mundo – alguns deles tendo sido premiados. Entre os festivais, destacam-se: Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, Cine Tornado (Curitiba), Cine Inclusão (São Paulo), In Short Film Festival (Londres,UK), Mostra Ecofalante (São Paulo) e Festival Visões Periféricas (Rio de Janeiro).

Em 2019, o projeto será realizado nas 5 regiões da cidade de São Paulo. Já estão abertas inscrições para o Curso 1, na EMEF Antonio Duarte de Almeida (Zona Leste). Ainda em março, serão abertas as inscrições para o Curso 2, na Escola da Cidade (Centro), e para o Curso 3, a ser realizado na Zona Sul da capital, em local ainda a confirmar.