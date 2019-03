O FashionTV, canal de TV por assinatura do grupo Box Brazil, está produzindo, em parceria com a Lascene Produções Artísticas, o documentário Moda sem Medida, que traz um panorama do universo da moda para mulheres gordas no país. As gravações já começaram em um casarão no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com três protagonistas: as influenciadoras Ju Romano e Maristela Abreu e a dançarina Thaís Carla. A direção é de Vanessa de A. Souza.

A ideia do Moda sem Medida surgiu a partir da constatação de que a moda e o estilo plus size estão cada vez mais na ordem do dia e que abrem caminhos para a discussão de temas importantes para a mulher contemporânea.

Segundo informações da Lascene, a moda, nesse contexto, aparece como símbolo não apenas da autoaceitação, mas evidencia um processo de mudança mercadológica, já que, segundo estudos da Associação Brasil Plus Size, até 2022, o segmento deve alcançar uma receita anual de R$ 20 bilhões.

O documentário aborda não somente aspectos relacionados à moda plus size, mas também temas como gordofobia, autoestima, relacionamentos e mercado de trabalho. Além das três protagonistas, a produção dá voz a diversas outras mulheres que tenham alguma relação com o tema, como as influencers Eliana Jordão (@damajordão) e Laine Souza (@gordabemresolvida).