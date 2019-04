As principais novidades do setor audiovisual no Brasil e no mundo podem ser conhecidas durante a Semana ABC 2019, que acontece entre os dias 15 e 17 de maio, na Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino – São Paulo).

A programação deste ano contará com 12 mesas sobre diversos temas, como as tradicionais voltadas à direção de fotografia, educação, som e direção de arte. Entre os destaques, estão as masterclasses da diretora de arte Jeannine Oppewall, indicada quatro vezes ao Oscar, e do renomado diretor de fotografia Edgar Moura, além da mesa sobre mulheres na cinematografia e a exibição do documentário Moving Pictures: Filmmakers and the Art of Cinematography.

Também está programado um painel sobre a São Paulo Film Commission. Quais os desafios para filmar na cidade, os impactos socioculturais e econômicos da atividade e como tornar São Paulo cada vez mais FilmFriendly são os eixos do debate. Esta é a primeira vez que a Semana ABC promove uma mesa para discutir a atuação da área da Spcine.

Entre os nomes confirmados para participar do evento estão a cineasta e presidenta da Spcine Laís Bodanzky, os diretores de fotografia Art Adams, Adrian Teijido, Janice D’Avila, Lula Carvalho e Adriana Bernal, presidenta da Asociación Directores Fotografia da Colômbia, a produtora e diretora do Festival de Curtas de SP Zita Carvalhosa, as diretoras de arte Marghe Pennachi e Lu Bueno, entre outros.

Evento anual, promovido desde 2002 pela Associação Brasileira de Cinematografia, a Semana ABC tem o objetivo de apresentar ao mercado, estudantes e profissionais do audiovisual novas tendências de trabalho e gerar reflexão em torno de temas variados por meio de conferências, painéis e debates, que reúnem profissionais de diversas áreas do setor, do Brasil e do exterior, além de outras atividades, como a exposição de equipamentos, que contará com a empresas e instituições Arri, Canon, Cinecidade, Electrica, DCine, Disk Films, EliteCam, Fujifilm, I9tv, Locadora de Equipamentos, Locall, Lumatek, MonsterCam, Panasonic, Quanta Post, Sindcine, Sony e Zeiss, e duas instalações de realidade virtual. No dia 15 de maio, acontece a Instalação The Tempest, realizada por Luiz Velho, diretor do IMPA, e nos dias 16 e 17 a Instalação BELEAF, uma experiência imersiva em realidade virtual realizada pela empresa Árvore Experiências Imersivas.

O evento é aberto ao público, com entrada franca, mediante credenciamento, que poderá ser feito através do link http://www.workneteventos.com.br/projetos/semana_abc, ou presencialmente nos dias do evento.

A programação completa da Semana ABC 2019 pode ser acessada no https://abcine.org.br/site/semana-abc-2019.

Na cerimônia de encerramento da Semana ABC, no dia 18 de maio, serão anunciados os ganhadores do Prêmio ABC 2019, quando serão prestigiados os profissionais que mais se destacaram na cinematografia brasileira em 2018. Além disso, o Prêmio ABC 2019 irá homenagear o cineasta Luiz Carlos Barreto por seu trabalho como diretor de fotografia.

Nesta décima oitava edição, a ABC premiará oito categorias: Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção; Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário; Melhor Direção de Arte Longa-Metragem; Melhor Montagem Longa-Metragem, Melhor Som Longa-Metragem; Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem, Melhor Direção de Fotografia Série de TV e Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil.