Estão abertas as inscrições de filmes longas, médias e curtas para a seleção da mostra A Cidade em Movimento, que integra a programação da 13ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que acontece de 17 a 22 de setembro, na capital mineira. Podem participar filmes de qualquer gênero (documentário, ficção, experimental, animação etc.), produzidos dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 18 de julho, às 23h59 (horário de Brasília) pelo site www.cinebh.com.br.

Para esta edição, a temática da mostra A Cidade em Movimento será Conversas da Cidade com a proposta de gerar uma reflexão das conversas mediadas por um cinema produzido em contato direto com o território, suas questões e personagens, sua cadeia de produção artística. Os filmes enviados deverão ter algum tipo de conexão com a vida na cidade e/ou com seus movimentos emergentes (sociais, artísticos, culturais, políticos). A curadoria será assinada por Paula Kimo.

Além disso, as obras devem estar inscritas em uma das três categorias denominadas: Imaginando a Cidade, para conteúdos audiovisuais que imaginam uma outra forma de estar e viver na cidade, recriando seus personagens, histórias e lugares; Ponto de Vista, para filmes que apresentam pontos de vista de dentro das situações, comunidades, bairros, movimentos e espaços públicos; e Lugar de Fala, com obras que colocam em cena a voz de maiorias invisibilizadas (como negros e LGBTQI+) que lutam para garantir espaços de fala/escuta e reivindicação dos seus direitos negligenciados pelo Estado e pela sociedade.