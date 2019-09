Moscovis, Müller e Morgado © Suzana Tierie

Baseada no romance policial homônimo, Bom Dia, Verônica é a nova produção original brasileira da Netflix. O thriller acompanha Verônica Torres (Tainá Müller), que trabalha como escrivã na delegacia de Homicídios de São Paulo, onde vive uma rotina burocrática e pouco dinâmica dentro do sistema. Casada e mãe de dois filhos, ela se vê diante do abismo, quando presencia um suicídio que acaba por despertar nela dolorosas feridas do passado. Na mesma semana, recebe a ligação anônima de uma mulher desesperada clamando por sua vida.

Determinada, Verônica decide usar toda sua habilidade investigativa para mergulhar nos casos das duas vítimas: uma jovem enganada por um golpista na internet, e Janete (Camila Morgado), a esposa subjugada de Brandão (Eduardo Moscovis), policial de alta patente e um homem dominador. Ao se aprofundar nessas investigações, Verônica irá enfrentar um mundo perverso que coloca em risco sua família e sua própria existência.

Elisa Volpatto, Silvio Guindane, César Melo, Adriano Garib e Antônio Grassi completam o elenco. A série foi criada e adaptada para a TV por Raphael Montes, com roteiros do próprio Raphael, junto com Ilana Casoy, Gustavo Bragança, Davi Kolb e Carol Garcia. Na direção geral está José Henrique Fonseca, que também é produtor-executivo da série ao lado de Eduardo Pop, Ilana Casoy e Raphael Montes. A produção é da Zola Filmes.

Bom Dia, Verônica está sendo gravada no Rio de Janeiro e em São Paulo e será lançada com exclusividade na Netflix, globalmente, em 2020.