Por Hermes Leal

Quando os personagens Arya Stark e Jon Snow iniciam sua jornada, em “Game of Thrones”, seus destinos já estão traçados, delineados, em razão de um contrato implícito que farão com outros personagens para cumprirem suas jornadas. Suas aventuras estarão encaixadas dentro de um esquema narrativo da jornada do herói, organizada pelo linguista A. J. Greimas, baseado nos estudos de V. Propp, que estabelece essa jornada do herói em torno de um contrato que se desdobrará em uma longa fase de manipulação e sanção dos personagens.

Diferente da jornada simbólica do herói de J. Campbell, que leva em conta uma análise externa da estrutura da ação, a jornada de Greimas tem sua estrutura de ação organizada e gerida a partir das paixões dos personagens, da jornada interna do personagem, uma jornada que leva em conta as mudanças e as transformações dos personagens dentro da lógica da própria narrativa.

A jornada do herói ocorre dentro da recente teoria da narrativa em três atos, em que o herói parte em busca de uma aventura para liquidar um dano, não em nome próprio, mas em nome de um contrato que o obriga a agir.

A jornada heroica de Jon Snow ocorre com um contrato com a Patrulha da Noite, para combater os Caminhantes Brancos, onde lutará para salvar a humanidade que o destina, ao mesmo tempo em que toda esta ação está sento amparada por uma jornada interna de Jon, que é liquidar a sua condição de “bastardo”, de uma pessoa sem família e sem honra.

A grande jornada da pequena adolescente Arya Stark é adquirir poder para matar várias pessoas de sua lista, que vai de reis a gigantes. Uma jornada perdida. Mas Arya Stark faz um contrato com Jaqen, um “destinador” que lhe ensina o saber matar, que irá lhe doar o poder de destruir todos os seus inimigos. Ao mesmo tempo, em que a jornada de ação de Arya é matar seus inimigos, sua jornada interna é a de liquidar o ódio que sente e que a jogou na narrativa de vingança.

O que existe em comum com essas jornadas externas dos personagens é a existência de um “destinador”. Esse personagem estratégico dará destino aos heróis e aos demais personagens.

Existe uma teoria lógica para organizar a nova jornada do herói, seguindo a linha aristotélica de transformação do personagem em três atos, em um esquema que funciona basicamente com três funções de personagens: “sujeito”, “objeto” e “destinador”, sendo que as funções de ajudante, oponente e destinatário podem ser ocupadas pelo sujeito, o objeto ou o destinador. Portanto, nossa jornada do herói é marcada por um conflito entre estas três funções.

Destinador → Objeto → Destinatário

↑

Ajudante → Sujeito ← Oponente

Nesta jornada, por exemplo, tendo Jon Snow como sujeito, o seu objeto contratual é a Patrulha da Noite, e o seu destinador é a humanidade que o elege como protetor. A jornada do herói de Jon Snow é comandada por uma ordem do destinador, e que irá conflitar com sua jornada interna. O que está em jogo neste núcleo é uma relação de “junção” entre o sujeito e o objeto, e um destinador.

Primeiro Ato Segundo Ato Terceiro Ato

CONTRATO MANIPULAÇÃO SANÇÃO