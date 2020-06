Nesta sexta, 19 de junho, Dia do Cinema Brasileiro, o Instagram do Canal Like (@callikeoficial) será palco de um encontro, a partir das 18h30, em live especial, entre Luiz Carlos Barreto, o “Barretão”, e Marco Altberg.

Além de serem dois dos fundadores do Canal Brasil, juntos, trabalharam em parceria em diversas produções. Entre elas, “Aventuras de um Paraíba”, “Prova de Fogo” e “Índia, a Filha do Sol”. Considerado o maior produtor de cinema no Brasil, “Barretão” assinou filmes como “Dona Flor e seus Dois Maridos”, “Vidas Secas”, “O que É isso, Companheiro?” e “O Quatrilho”. Com larga experiência em cinema, TV e mídias digitais, o diretor, produtor e roteirista Marco Altberg também é o idealizador do Canal Like.