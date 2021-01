© Stella Carvalho

Começou nesta semana, a filmagem de Papai É Pop, coprodução da Galeria Distribuidora com a Prodigo Films e o Grupo Telefilms. O filme, livremente inspirado no livro homônimo de Marcos Piangers, é estrelado por Lázaro Ramos, Paolla Oliveira, Elisa Lucinda, Leandro Ramos e Dadá Coelho.

A comédia acompanha a transformação do protagonista vivido por Lázaro Ramos encarando desafios até ressignificar a paternidade. No filme, Tom (Lázaro Ramos) vê sua vida mudar ao se tornar pai. Ao lado da esposa Elisa (Paolla Oliveira), ele precisa aprender na prática como cuidar da filha, Laura (Malu Aloise), e em meio a situações divertidas e emocionantes da vida cotidiana, apresenta uma transformação interior que conflita com a forma como a sociedade enxerga um pai presente.

Produzido por Beto Gauss e Francesco Civita, com roteiro de Ricardo Hofstetter, Papai É Pop é dirigido por Caito Ortiz. A produção é da Prodigo Films, em coprodução com a Galeria Distribuidora e o Grupo Telefilms. A distribuição será da Galeria Distribuidora.