Live de Cinema, do Projeto de Extensão Aruandando no Campus – Temporada 2021, foi aberto dia 1º de julho com o ator e diretor paraibano Luiz Carlos Vasconcelos, no dia 12 de agosto com a atriz, diretora e produtora Carla Camurati, em 8 de setembro o projeto recebeu o escritor, compositor, letrista, poeta e dramaturgo Bráulio Tavares, em outubro com o ator (Teatro/Cinema/TV), autor, produtor, apresentador e diretor Paulo Betti e encerrando essa temporada com a cineasta Tizuka Yamasaki, com mediação do professor e produtor do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, Lúcio Vilar. “Caminhos da Liberdade no Cinema Brasileiro” será o tema desse debate que será transmitido ao vivo pelo canal do Fest Aruanda no YouTube às 18h, no dia 10 de novembro.

Tizuka Yamasaki, formada em Cinema e Audiovisual na UNB-Universidade de Brasília e na UFF – Universidade Federal Fluminense, ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais no cinema com filmes como: Encantados, Gaijin – Caminhos da Liberdade, Gaijin – Ama me Como Sou e Parahyba Mulher Macho, baseado na história real da poetisa feminista Anayde Beiriz (interpretada por Tânia Alves), namorada de João Dantas, o assassino e rival político de João Pessoa, cuja morte foi o estopim para a mobilização armada da Revolução de 1930.

Tizuka também dirigiu filmes voltados para o público infanto-juvenil na década de 90, como os principais filmes da apresentadora Xuxa Meneghel e o sucesso de bilheteria de Lua de Cristal.

Destacou-se profissionalmente no Audiovisual como diretora de novelas, séries e minisséries para TV, como Kananga do Japão (TV Manchete), O Pagador de Promessas (TV Globo) e As Brasileiras (TV Globo). Desde 1988, ministra cursos livres para atores e realizadores, além de palestras em Universidades como USP, Unicamp, Dartmouth College e Havard University USA e Universidade de Tokio.

O projeto de extensão Aruandando no Campus, responsável pela Live de Cinema, é um braço do Fest Aruanda na Universidade Federal da Paraíba. O festival, neste ano, será realizado de 9 a 15 de dezembro de forma híbrida, na rede Cinépolis, no Manaíra Shopping e pela Plataforma Aruanda Play.