O projeto Paradiso Multiplica, em parceria com a Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA), oferece em maio o curso “A Construção da Personagem – Análise de filmes com personagens trans”. Ele será ministrado por Alice Marcone, atriz, roteirista, cantora, compositora e apresentadora de TV. Alice, estrela do “queernejo”, gênero que relê o sertanejo a partir do universo LGBTQIA+, faz parte da Rede Paradiso de Talentos desde que recebeu o prêmio de Roteirista do Ano no 5º Prêmio ABRA, em 2021.

O curso, online e totalmente gratuito, analisa uma ampla filmografia de diferentes épocas e gêneros, com personagens trans ou de performatividades de gênero deslocadas da cisgeneridade. Estarão em pauta questões como o que é uma personagem no audiovisual e quais mecanismos podem ser usados para construir diferentes tipos de personagens em diferentes tipos de filmes, a partir de conceitos da dramaturgia, história da arte, teorias fílmica e literária.

A proposta é colocar esses conceitos em interlocução com autores da filosofia e dos estudos queer para analisar quais sentidos essas construções podem estabelecer, fazendo reflexões críticas sobre escolhas estéticas e suas relações com a ética da representatividade.

No total serão quatro encontros, nos dias 3, 5, 10 e 12 de maio, das 19h às 21h. As inscrições podem ser feitas até 10 de abril no site e nas redes sociais do Projeto Paradiso. As vagas são limitadas. Caso seja necessária, a seleção será realizada de acordo com o perfil dos inscritos, através da biografia e da carta de intenção.